باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که تحریمهای یکجانبه تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی محسوب میشوند.
لاوروف در سخنرانی خود در هفته سطح بالای مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «محدودیتهای اقتصادی یکجانبه، جنگهای تعرفهای و باجگیری آشکار از فعالان تجارت بینالمللی، نقض آشکار منشور سازمان ملل است.»
او افزود: «این محدودیتها نه تنها ضعیفترین و حاشیهایترین قشرهای جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه از طریق تجزیه بازار و اختلال در زنجیرههای تأمین، تهدیدی جدی برای کل اقتصاد جهانی به شمار میروند.»
وی همچنین اشاره کرد که عدم پایبندی به اصول منشور سازمان ملل «نشانهای از جاهطلبیهای استعماری جدید است که به افزایش بیثباتی جهانی و تشدید درگیریهای منطقهای منجر میشود.» لاوروف به «بحران اوکراین که توسط غرب جمعی ایجاد شد و تشدید تنشها در خاورمیانه، جایی که فاجعه انسانی در غزه به کشته شدن ۶۵ هزار نفر انجامیده است» اشاره کرد.
منبع: آر تی