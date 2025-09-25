لاوروف هشدار داد که تحریم‌های یک‌جانبه، جنگ‌های تعرفه‌ای و باج‌گیری‌های اقتصادی، تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که تحریم‌های یک‌جانبه تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند.

لاوروف در سخنرانی خود در هفته سطح بالای مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «محدودیت‌های اقتصادی یک‌جانبه، جنگ‌های تعرفه‌ای و باج‌گیری آشکار از فعالان تجارت بین‌المللی، نقض آشکار منشور سازمان ملل است.»

او افزود: «این محدودیت‌ها نه تنها ضعیف‌ترین و حاشیه‌ای‌ترین قشر‌های جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه از طریق تجزیه بازار و اختلال در زنجیره‌های تأمین، تهدیدی جدی برای کل اقتصاد جهانی به شمار می‌روند.»

وی همچنین اشاره کرد که عدم پایبندی به اصول منشور سازمان ملل «نشانه‌ای از جاه‌طلبی‌های استعماری جدید است که به افزایش بی‌ثباتی جهانی و تشدید درگیری‌های منطقه‌ای منجر می‌شود.» لاوروف به «بحران اوکراین که توسط غرب جمعی ایجاد شد و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، جایی که فاجعه انسانی در غزه به کشته شدن ۶۵ هزار نفر انجامیده است» اشاره کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جامعه جهانی ، اقتصاد جهانی ، وزیر خارجه روسیه
خبرهای مرتبط
لاوروف: ما آماده‌ایم در مورد بحران اوکراین مصالحه کنیم
لاوروف: روسیه علاقه‌ای به انتقام گرفتن ندارد
لاوروف: غرب از دلار برای سرکوب رقبا استفاده می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
فرانسه از شکایت از ایران صرف‌نظر کرد
آخرین اخبار
وال استریت ژورنال: بازرسان آژانس انرژی اتمی احتمالا از یک سایت هسته‌ای ایران بازدید می‌کنند
لاوروف تحریم‌های یکجانبه را تهدیدی برای اقتصاد جهانی خواند
وزارت جنگ آمریکا صد‌ها فرمانده نظامی را فوری احضار کرد
امضای توافق‌نامه جدید اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای حمایت از زنان افغانستان
رشد قابل توجه حمل و نقل ریلی افغانستان با جابجایی بیش از ۴۲۱ هزار تن کالا در شهریور
تشدید محدودیت‌های مرزی پاکستان در گذرگاه "سپین‌بولدک – چمن" و انباشت ۱۸ هزار وسیله نقلیه تجاری
امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت معادن طالبان و کمیته نروژ
فرانسه از شکایت از ایران صرف‌نظر کرد
برتراند جایگزین نیکلسون در افغانستان شد
تأکید بر تقویت روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دیدار مقامات ایران و طالبان
ثبت‌نام ۵۰ هزار دانش‌آموز مهاجر باقی‌مانده در دستور کار آموزش و پرورش
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
قطار بشردوستانه قزاقستان وارد هرات شد
توافق تاریخی عراق برای صادرات نفت اقلیم کردستان
مایکروسافت دسترسی رژیم اسرائیل به یکی از سرویس‌های خود را قطع کرد
ترامپ: آماده لغو فوری تحریم‌های ترکیه هستیم
تحریم‌های جدید روسیه، دامن امارات و چین را می‌گیرد
اسپانیا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر با اسرائیل را لغو کرد
ترامپ وعده «اعلان مهم» درباره سوریه داد
رهبر انصارالله: حزب‌الله دژ مستحکم امت در برابر تجاوز اسرائیل است
شهادت دو نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به یمن
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با کره شمالی اعمال کرد
 سانچز: از ناوگان امدادرسانی «صمود» محافظت خواهیم کرد
فشار رویترز و آسوشیتدپرس بر اسرائیل برای قتل خبرنگاران در غزه
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
محمود عباس: جنایات اسرائیل در غزه، یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌ها در کتاب‌های تاریخی خواهد بود
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم