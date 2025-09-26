باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، در جمع خبرنگاران مطرح کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت طبیعی در برنامه هفتم به‌عنوان تکلیف ما آمده، در واقع دولت و مشخصاً در حوزه فناوری‌محور که ما در دولت ارتباطات و معاونت علمی داریم، این است که سهم دیجیتال را از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۰ درصد برسانیم.

وی گفت: ماجرا این است که بخش عمده‌ای از سهم اقتصاد دیجیتال برمی‌گردد به بحث‌های فکرافزاری و نرم‌افزاری؛ بنابراین طبیعتاً در این حوزه، با توجه به تکلیف‌هایی که ما در بحث اقتصاد دیجیتال به ظرفیت‌های دانشی داخل کشور داریم، عملاً این موضوع یعنی مکانیسم ماشه مانع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به معنای کاربست‌های اقتصاد دیجیتال، سکو‌ها و ظرفیت‌های هوشمندسازی نخواهد شد یا تأثیرش حداقلی خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:، اما یک بحثی وجود دارد در حوزه زیرساخت‌های سخت‌افزاری؛ طبیعتاً زیرساخت‌های سخت‌افزاری ما دو بخش دارد: یک بخش مربوط به موضوعاتی که با محوریت شرکت‌های داخلی تولید می‌شود که طبیعتاً این هم به‌طور جدی و یک دغدغه جدی مطرح نیست؛ بخشی از آن برمی‌گردد به ظرفیت‌هایی که از کشور‌های صاحب تکنولوژی استفاده می‌کنیم که در این خصوص نیز تدابیری اندیشیده شده و پیگیری می‌کنیم تا آثار موضوع اسنپ‌بک را به حداقل برسانیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره تحقق خواست مقام معظم رهبری در بحث ایران قوی و نقش تجهیزات فناورانه اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی این است که بتوانیم خدمات خوب، با کیفیت و مورد رضایت مردم ارائه کنیم. تجربه ما نشان داده که وقتی از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کنیم، اتفاقاً این موضوع در بحث اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می‌کند.

هاشمی تصریح کرد: در سنوات گذشته دیدیم، با وجود محدودیت‌های غیرقابل انکار، با همت جوانان و نخبگان توانستیم ظرفیتی را فراهم کنیم که امروز در این نمایشگاه، بیش از ۵۰۰ شرکت در حوزه‌های فناوری حضور دارند. همچنین حضور شرکت‌های خارجی، خود یک اتفاق خوب و مبارک برای کشور است. ان‌شاءالله این مسیر را با جدیت دنبال می‌کنیم، چراکه هم تکلیف قانونی ماست، هم باور ماست و هم شاهد هستیم که واقعاً می‌توانند اقداماتی انجام دهند که شاید چند سال پیش تصور نمی‌شد.

وی درباره موضوع esim گفت: این موضوع، یکی از موضوعاتی است که چندین شرکت و اپراتور ما وارد آن شده‌اند و به‌موقع ثبت‌نام را آغاز کردند. حتماً موقعی که مردم ثبت‌نام کنند، متناسب با تأکید و پیگیری مجدانه سازمان تنظیم مقررات، این خدمت به مردم ارائه خواهد شد. بدون تردید باید فناوری‌های روز دنیا را با قدرت دنبال کنیم و به این باور داریم که بچه‌های ما حتماً می‌توانند.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، از پیشرفت‌های اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: «امروز نسبت به ماه‌های گذشته شاهد مسیری منسجم‌تر در این بخش هستیم. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نیز به‌طور جدی وارد این حوزه شده و موضوعات را پیگیری می‌کند.»

وی با اشاره به دغدغه‌های موجود در ارتباط با پلتفرم‌ها افزود: «ما در حال گفتگو با بخش‌های مرتبط، از جمله وزارتخانه‌های مختلف، هستیم تا علاوه بر حمایت از پلتفرم‌ها، پاسخگوی الزامات حاکمیتی و ماموریتی دولت نیز باشیم.»

هاشمی ادامه داد: «در آخرین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال، نمایندگان حوزه بیمه و بورس نیز حضور داشتند و دغدغه‌های پلتفرم‌ها را شنیدند. این مسائل در حال پیگیری است و گام به گام پیش می‌رویم.»

وی گغت: بحث بهبود کیفیت اینترنت این یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی دنبال می‌کنیم و به‌صورت هفتگی نیز با اپراتور‌ها جلسات برگزار می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: خودم هم در این جلسات حضور پیدا می‌کنم، مسائل مختلفی در بحث کیفیت مطرح می‌شود که آنها را دانه به دانه بررسی می‌کنیم. مأموریت ویژه‌ای به سازمان تنظیم داده‌ایم و رئیس سازمان جلسات متعددی با اپراتور‌ها برگزار کرده تا کیفیت را در یک برنامه زمان‌بندی مشخص دنبال و ارتقا دهد.

وی گفت: با دو نگاه جدی حرکت می‌کنیم؛ استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین به‌خصوص نسل پنجم (۵G) از یک طرف، و توسعه فیبر نوری از طرف دیگر. همچنین موضوعات مرتبط با ایجاد محدودیت‌ها و آثار آن بر کیفیت، غیرقابل انکار است و این محور به‌صورت جدی دنبال می‌شود. امیدوارم تا شب عید، بهبود کیفیت را در زندگی مردم ببینیم و مردم این تغییر را حس کنند.