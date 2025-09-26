رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: رویکرد ما در بحث امدادرسانی، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، پهپاد و ربات‌های نجاتگر است که سهم مؤثری در بهبود خدماتت و نجات افراد دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در آیین امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه پیام نور گفت: دیپلماسی بین‌المللی یکی دیگر از رویکرد‌های جمعیت است که می‌توانیم با محوریت دانشگاه پیام نور در کشور‌هایی که مراکز درمانی هلال‌احمر دایر است، فعالیت‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی کاربردی را انجام دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه هوش مصنوعی در راستای نجات افراد و اهداف بشردوستانه هلال‌احمر، اظهار کرد: امروز توانمندسازی و مهارت‌آموزی در حوزه‌های خود امدادی و دگر امدادی به ویژه در مباحث پس از بلایی و حوادث از دغدغه‌های اصلی ما است.

کولیوند ضمن اشاره به فعالیت مؤثر تیم‌های سحر در هلال‌احمر، افزود: توسعه آموزش‌های مجازی در حوزه امدادونجات، کمک‌های اولیه، مدیریت سلامت روان و تاب‌آوری اجتماعی و روانی می‌تواند فصل همکاری جدیدی را برای هلال‌احمر و دانشگاه پیام نور ایجاد کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: حضور کانون‌های دانشجویی هلال‌احمر در دانشگاه پیام نور با وجود ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه‌های گوناگون، می‌تواند نقطه عطف گسترش فعالیت‌های بشردوستانه و انجام کار تیمی در میان دانشجویان و دانشگاهیان باشد.

وی با اشاره به لزوم تقویت همکاری‌ها در مباحث فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی و کنگره‌های علمی در ابعاد ملی و بین‌المللی یکی دیگر از محور‌هایی است که باید در راستای توسعه همکاری‌ها، مورد توجه ویژه حوزه کارشناسی در هلال‌احمر و دانشگاه پیام نور قرار گیرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات پژوهشی و توسعه پلتفرم‌های آنلاین در حوزه آموزش از دیگر اقداماتی است که می‌توانیم بر مبنای این تفاهم‌نامه پیش ببریم.

هلال‌احمر همیشه در صف اول خدمت‌رسانی به مردم حضوری جدی دارد

رئیس دانشگاه پیام نور هم در این آیین گفت: هلال‌احمر همیشه در صف اول خدمت‌رسانی به مردم حضوری جدی دارد.

محمدهادی امین ناجی ضمن پاسداشت نام و یاد شهدای امدادگر هلال‌احمر به ویژه ۵ شهید جنگ تحمیلی ١٢ روزه، افزود: یاد و خاطره ٢٣۴ شهید والامقام دانشگاه پیام نور، به ویژه خانواده دانشمند هسته‌ای شهید منصور عسگری و همسر ایشان، شهیده معصومه یوسفی که عضوی از خانواده دانشگاه پیام نور بود، را گرامی می‌داریم.

وی اظهار کرد: هلال‌احمر همیشه در صف اول خدمت‌رسانی به مردم حضوری جدی دارد، همه دوست دارند در این لباس ارائه خدمات کنند.

امین ناجی ضمن اشاره به مردمی‌بودن دانشگاه پیام نور همانند جمعیت هلال‌احمر، تصریح کرد: این دانشگاه همواره خود را در کنار مردم و در خدمت مردم در حوزه علم و دانش می‌داند. قطعا این دو مجموعه مردمی، در کنار هم می‌توانند مأموریت‌های ارزشمندی را در حوزه‌های گوناگون به فعلیت برسانند.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اقدامات متنوع و قابل تحسین کانون‌های دانشجویی به عنوان یکی از انجمن‌های فعال در این دانشگاه و لزوم تقویت این‌کانون‌ها، خاطرنشان کرد: اعضای جوان و داوطلب عضو کانون‌های دانشجویی هلال‌احمر در تمامی عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، حضوری مؤثر دارد. شهید امدادگر هلال‌احمر در استان کرمان، شهیده مکرمه حسینی، دانش‌آموخته دانشگاه پیام نور و عضو فعال کانون دانشجویی این دانشگاه بوده است که در حادثه تروریستی سالگرد شهادت سردار سلیمانی، به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: خانواده دانشگاهی در پیام نور، خود را با افتخار، داوطلب هلال‌احمر می‌دانند. ما در حوزه پشتیبانی علمی و آموزشی، در عرصه‌های گوناگون آماده همکاری‌های مشترک هستیم.

امین ناجی با اشاره به وحدت و وفاق انسانی مثال‌زدنی در نیرو‌های هلال‌احمر گفت: امیدواریم این تفاهم‌نامه بستر مناسب در راستای همکاری‌های مشترک به ویژه در مباحث علمی، آموزشی و توانمدسازی را برای دو مجموعه فراهم سازد.

آموزش، پژوهش برای توسعه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در راستای نجات افراد و اهداف بشردوستانه از محور‌ها و موضوعات مهم تفاهم‌نامه همکاری جمعیت هلال‌احمر و دانشگاه پیام نور است.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، فناوری های نوین
