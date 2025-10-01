رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار صادرات ۵ ماهه شیرخشک نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد و کره ۲۰ درصد رشد داشته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- سیاوش سلیمی رئیس انجمن‌تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: از ابتدای امسال دامداران مشکلی در فروش و جذب شیرخام تولیدی خود از سوی کارخانه های لبنی و شیرخشک نداشتند، اما متاسفانه برخی از تولیدکنندگان قیمت مصوب را رعایت نکردند و درخواست مبالغ بالاتر دارند که امیدواریم با منافع ذی نفعان زنجیره رعایت اعتدال و انصاف در معاملات صورت بگیرد‌.

به گفته وی، بنابر آمار ۵ ماهه امسال ۸۱ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن کره صادر شده است که با در نظرگرفتن رقم صادرات شیرخشک، میزان صادرات کره باید به ۴۰ هزارتن می رسید که متاسفانه به رغم‌پیگیری های مکرر، اصلاحی در خصوص نرخ پایه صادرات کره نشده است که این امر واحدهای شیرخشک به آستانه ورشکستگی رسانده است.

سلیمی ادامه داد: بنابر آمار صادرات ۵ ماهه شیرخشک نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد و کره ۲۰ درصد رشد داشته است. گفتنی است از ابتدای سال صادرات کره و شیرخشک ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برسیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه صادرات انبوه شیرخشک و کره به ۱۲ کشور انجام می شود، افزود: صادرات محدود شیرخشک و کره به کشورهای بیشتری در حال انجام است، از این رو پیش بینی می شود که صادرات شیرخشک تا پایان سال به ۲۰۰ هزارتن و با اصلاح پایه صادراتی، صادرات کره به ۸۰ تا ۹۰ هزارتن برسد.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که با احتساب مصرف داخل و ثبات دپو شیرخشک در انبارها، تولید شیرخشک تا پایان سال به ۲۸۰ هزارتم و کره ۱۰۰ هزارتن برسد.

سلیمی مصرف سالانه شیرخشک را ۸۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: رعایت قیمت مصوب شیرخام بر دامداران لازم است تا تولیدکننده بتواند به زنجیزه تولید ادامه دهد.

 

برچسب ها: تولید کره ، صادرات کره
خبرهای مرتبط
صادرات کره تا پایان سال به ۴۰ هزارتن می‌رسد
مصرف سالانه ۵۰ هزارتن کره در کشور
تولید کره ۳۰ درصد افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
آخرین اخبار
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۹ مهر ماه
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
غرامت کشاورزان به فوریت پرداخت می‌شود
کاهش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با هماهنگی بانک مرکزی
در بازار لبنیات چه می گذرد؟
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود