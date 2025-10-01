رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار صادرات ۵ ماهه شیرخشک نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد و کره ۲۰ درصد رشد داشته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- سیاوش سلیمی رئیس انجمن‌تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: از ابتدای امسال دامداران مشکلی در فروش و جذب شیرخام تولیدی خود از سوی کارخانه های لبنی و شیرخشک نداشتند، اما متاسفانه برخی از تولیدکنندگان قیمت مصوب را رعایت نکردند و درخواست مبالغ بالاتر دارند که امیدواریم با منافع ذی نفعان زنجیره رعایت اعتدال و انصاف در معاملات صورت بگیرد‌.

به گفته وی، بنابر آمار ۵ ماهه امسال ۸۱ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن کره صادر شده است که با در نظرگرفتن رقم صادرات شیرخشک، میزان صادرات کره باید به ۴۰ هزارتن می رسید که متاسفانه به رغم‌پیگیری های مکرر، اصلاحی در خصوص نرخ پایه صادرات کره نشده است که این امر واحدهای شیرخشک به آستانه ورشکستگی رسانده است.

سلیمی ادامه داد: بنابر آمار صادرات ۵ ماهه شیرخشک نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد و کره ۲۰ درصد رشد داشته است. گفتنی است از ابتدای سال صادرات کره و شیرخشک ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برسیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه صادرات انبوه شیرخشک و کره به ۱۲ کشور انجام می شود، افزود: صادرات محدود شیرخشک و کره به کشورهای بیشتری در حال انجام است، از این رو پیش بینی می شود که صادرات شیرخشک تا پایان سال به ۲۰۰ هزارتن و با اصلاح پایه صادراتی، صادرات کره به ۸۰ تا ۹۰ هزارتن برسد.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که با احتساب مصرف داخل و ثبات دپو شیرخشک در انبارها، تولید شیرخشک تا پایان سال به ۲۸۰ هزارتم و کره ۱۰۰ هزارتن برسد.

سلیمی مصرف سالانه شیرخشک را ۸۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: رعایت قیمت مصوب شیرخام بر دامداران لازم است تا تولیدکننده بتواند به زنجیزه تولید ادامه دهد.