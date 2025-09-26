باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در نشست با نمایندگان مراجع تقلید گفت: مقدمات لازم برای اجرای عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و پیشثبتنامهای حج پیش رو از نیمه دوم مهر آغاز خواهد شد.
هر روز هزار عمرهگذار وارد عربستان میشود
نواب با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت برنامههای حج سال ۱۴۰۵ و عمره مفرده گفت: عمره وارد مرحله دوم اجرایی خود شده است. در مرحله نخست، روزانه دو پرواز از ایران به سرزمین وحی اعزام میشد و هماکنون، این تعداد به چهار پرواز در روز افزایش یافته که معادل اعزام روزانه حدود هزار زائر است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر رضایتبخش بودن روند اجرایی عمره افزود: اقدامات مؤثری برای کاهش هزینههای عمره انجام شده و با تلاشهای صورتگرفته و صرفه جوییهای انجام شده، هزینه این سفر معنوی در سال جاری کاهش یافته است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج