باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امروز ۵ بازی در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال استقلال در قزوین به مصاف تیم فوتبال شمس آذر قزوین می‌رود.

گل گهر سیرجان- فولاد خوزستان/ جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال گل گهر سیرجان هفته گذشته برابر تیم ملوان بندر انزلی به برتری رسید و با ۲ برد، یک تساوی و یک باخت و کسب ۷ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مهدی تارتار به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود کنند.

در آن طرف، تیم فولاد خوزستان هفته گذشته با پیروزی برابر تیم خیبر خرم آباد توانست اولین برد خود در این فصل را به دست آورد و با ۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان یحیی گل محمدی می‌خواهند دومین برد متوالی را مقابل تیم گل گهر کسب کنند، اما آنها کار سختی در سیرجان پیش رو دارند.

تقابل گل محمدی و تارتار مربیان پرسپولیسی لیگ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

خیبر خرم آباد- سپاهان/ جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال خیبر خرم آباد هفته گذشته اولین باخت خود در این فصل را مقابل فولاد متحمل شد و با ۷ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سید مهدی رحمتی این فرصت را دارند تا تیم بحران زده سپاهان را شکست بدهند و باخت هفته قبل را جبران کنند و همچنان در بین تیم‌های بالای جدول باشند.

در آن طرف، تیم فوتبال سپاهان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و این تیم اصفهانی هفته گذشته در بازی مهم و حساس برابر تیم تراکتور شکست خورد و با ۲ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد.

نویدکیا از زمانی که هدایت تیم سپاهان را برعهده گرفته، پیروز نشده است، اما همچنان مدیران باشگاه از او حمایت می‌کنند و او را اخراج نکردند.

شاگردان نویدکیا نیاز به ۳ امتیاز بازی برابر تیم خیبرخرم آباد دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند و اولین برد خود را در این فصل به دست آورند و از فشار هواداران خود خارج شوند.

ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم اراک / جمعه ساعت ۱۸:۳۰

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان هفته گذشته برابر تیم فجرشهید سپاسی شکست خورد و با ۴ امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان قاسم حدادی فر می‌خواهند برد خانگی برابر تیم آلومینیوم به دست آورند تا باخت هفته قبل را جبران کنند و جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم فوتبال آلومینیوم اراک هفته گذشته با برد برابر تیم فوتبال استقلال خوزستان نوار ناکامی‌های خود را قطع کرد و به اولین پیروزی خود در این فصل رسید و با ۳ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان مجتبی حسینی قصد دارند با پیروزی مقابل تیم ذوب آهن به دومین برد متوالی در لیگ دست یابند، اما آنها با حریف سرسختی مواجه هستند.

شمس آذر قزوین- استقلال / جمعه ساعت ۱۹

تیم فوتبال استقلال هفته گذشته نتوانست تیم ۱۰ نفره پیکان را شکست بدهد و به تساوی قناعت کرد و با ۵ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفت. هواداران آبی پوش بعد از تساوی برابر خودروسازان شعار‌هایی علیه اعضای تیم به خصوص عارف آقاسی ضعیف‌ترین بازیکن استقلال سر دادند.

شاگردان ساپینتو این فرصت را دارند تا با برتری برابر تیم ته جدولی شمس آذر قزوین از وضعیت بحرانی خارج شوند و به جمع تیم‌های بالای جدول ملحق شوند.

ساپینتو در بازی امروز هم محروم است و همانند گذشته نمی‌تواند روی نیمکت باشد. رستم آشورماتوف و عارف غلامی به دلیل مصدومیت همانند بازی‌های قبلی نمی‌توانند تیم استقلال را در این بازی همراهی کنند. همچنین احتمال استفاده نکردن از عارف آقاسی هم به خاطر اشتباهاتش در بازی با پیکان بسیار زیاد است. علاوه بر این، رامین رضاییان هم از سوی کمیته انضباطی محروم است.

در آن طرف، تیم شمس آذر قزوین به علت دریافت نکردن مجوز حرفه‌ای با ۳ امتیاز منفی، لیگ را شروع کرد. این تیم قزوینی در ۴ هفته گذشته ۴ تساوی به دست آورد تا با یک امتیاز در انتهای جدول قرار بگیرد.

شاگردان وحید رضایی در بازی‌های این فصل ۶ گل زدند و ۶ گل هم دریافت کردند تا نشان دهند هر چقدر در کار‌های هجومی خوب عمل می‌کنند به همان میزان هم ساختار دفاعی این تیم با مشکلات زیادی روبه‌رو هست.

تیم شمس آذر می‌خواهد از میزبانی خود در بازی با تیم استقلال استفاده کند تا اولین برد خود را در لیگ برتر فوتبال به دست آورد و از انتهای جدول فرار کند، اما با تیم پرمهره و پرستاره‌ای مواجه است.

مهدی محمدی کاپیتان شمس آذر تنها غایب این تیم قزوینی در بازی امروز است.

۲ تیم تاکنون در ۵ دیدار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳ برد سهم استقلال و یک برد سهم شمس آذر بوده و یک بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. همچنین در ترکیب استقلال ۸ بازیکن خارجی حضور دارد و تمام بازیکنان شمس آذر داخلی هستند.

استقلال خوزستان- مس رفسنجان/ جمعه ساعت ۱۹:۱۵

تیم فوتبال استقلال خوزستان هفته گذشته برابر تیم آلومینیوم اراک شکست خورد و با ۲ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

آبی پوشان اهوازی با حمایت هواداران خونگرم می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی را کسب کرده تا از انتهای جدول رده بندی فرار کنند.

در آن سوی میدان، تیم مس رفسنجان هفته گذشته به تساوی مقابل تیم شمس آذر قزوین دست یافت و با ۲ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان رسول خطیبی قصد دارند با امتیاز گرفتن از تیم استقلال خوزستان دست پر به کرمان برگردند، اما کار سختی جلوی هواداران خونگرم اهوازی پیش رو دارند.

برنامه بازی های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال

شنبه - ۵ مهر ماه ۱۴۰۴

پیکان - چادرملو اردکان، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهدای شهر قدس