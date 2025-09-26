هواداران پرسپولیس بعد از تساوی تیم‌شان برابر تیم ملوان، در فضای مجازی خواستار اخراج رضا درویش از مدیرعاملی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم ملوان بندر انزلی به تساوی بدون گل دست یافت که این چهارمین مساوی این تیم در فصل جاری بوده و همین موضوع باعث شده که هواداران این تیم روی سکو‌های ورزشگاه شهدای قدس شعار‌هایی علیه رضا درویش و وحید هاشمیان بدهند و خواستار اخراج مدیرعامل و سرمربی تیم شوند.  

اعتراض هواداران پرسپولیس بعد از تساوی فقط به سکو‌های ورزشگاه شهدای قدس ختم نشد و آنها در فضای مجازی با  گذاشتن بیش از ۱۶۰ هزار کامنت در صفحه رسمی این باشگاه خواستار برکناری مدیرعامل باشگاه شدند.

به هر حال صبر هواداران پرسپولیس به سر آمده و چیزی جز تغییرات آنها را راضی نمی‌کند. باید دید مالک باشگاه پرسپولیس حرف دل هواداران را می‌شنود و خواسته آنها  مبنی بر اخراج رضا درویش و وحید هاشمیان را  اجرا می‌کند یا همچنان از مدیرعامل و سرمربی تیم حمایت می‌کند.  

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ن هاشمیان خوبه ن درویش هاشمیان هنو یاد نگرفته ترکیبش چیه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
تیم خوب بسته نشده. بازیکنان خوب که رفتند تراکتور و فولاد. عوضش بازیکنان بی خاصیت تیم های دیگه روگرفتند. امیری با غیرت و کاربلد را از دست دادند و فرشاد احمدزاده بی خاصیت نگاه دلشتند.
۱
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ابدا برای درویش فرق نمی کند هواداران بااو باشند یا برعلیه او البته مقصر هم نیستند تیم‌ها در مقابل این دوتیم خیلی باانگیزه بازه بازی میکنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
بابا این دیگه نمیتونه جام اسنپی وافسایدی بگیره..زودتر اخراجش کنید
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اگر درویش بماند امسال هم خبری از قهرمانی که نیست هیچ بلکه سوم هم نمی شوند کریم باقری را مدیر عامل کنید یا پیروانی را اینها دلسوزند نه دیگران
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Iran
۱۱:۰۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
هوادار جوگیر که هیچی نمیدونه،عامل بی ثباتی تیم همین هواداره،اخه کجای دنیا میان تو بازی تیم علیه مربی و مدیر شعار بدن تیم ببرن حاشیه،تهش نیاید استادیوم،بعدم تیم باید پوست اندازی کنه،بازیکنان خویش رفتن،قرار نیست هرساله صدر باشی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چرا چیزی میشه میگین اخراج اخراج .
اخراج هم بکنن ضربش بیشتره تا این که بمونن
هیچ سرمربی نمیتونه با این بازیکنا تیم بالا بکشه .
تنها راش اینه که مهاجم بگیره
پرسپولیس مهاجم نداره سرمربی که نمیوونه برا وسط میدون گل بزنه
باید مهاجم بگیره تا بهتر بشه وگرنه کل کادر فنی هم اخراج بشه مهاجم نگیره همین اوضاح هست که هست
۴
۵
پاسخ دادن
