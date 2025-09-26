باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم ملوان بندر انزلی به تساوی بدون گل دست یافت که این چهارمین مساوی این تیم در فصل جاری بوده و همین موضوع باعث شده که هواداران این تیم روی سکو‌های ورزشگاه شهدای قدس شعار‌هایی علیه رضا درویش و وحید هاشمیان بدهند و خواستار اخراج مدیرعامل و سرمربی تیم شوند.

اعتراض هواداران پرسپولیس بعد از تساوی فقط به سکو‌های ورزشگاه شهدای قدس ختم نشد و آنها در فضای مجازی با گذاشتن بیش از ۱۶۰ هزار کامنت در صفحه رسمی این باشگاه خواستار برکناری مدیرعامل باشگاه شدند.

به هر حال صبر هواداران پرسپولیس به سر آمده و چیزی جز تغییرات آنها را راضی نمی‌کند. باید دید مالک باشگاه پرسپولیس حرف دل هواداران را می‌شنود و خواسته آنها مبنی بر اخراج رضا درویش و وحید هاشمیان را اجرا می‌کند یا همچنان از مدیرعامل و سرمربی تیم حمایت می‌کند.