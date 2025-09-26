بارسلونا در دیداری که برایش دشوار شد، در خانه رئال اوویدو کامبک زد و موفق شد به پیروزی ۳-۱ برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - رئال اویدو و بارسلونا در چارچوب بازی‌های هفته ششم لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که با وجود عقب افتادن بارسلونا روی اشتباه خوان گارسیا، این تیم در نیمه دوم به بازی برگشت و با نتیجه ۳-۱ پیروز شد.

اریک گارسیا، روبرت لواندوفسکی و رونالدو آرائوخو سه گل بارسا را در این دیدار به ثمر رساندند. لواندوفسکی با ۱۰۵ گل به آمار گلزنی نیمار با پیراهن بارسلونا رسید و در جایگاه پانزدهم برترین گلزنان تاریخ باشگاه قرار گرفت.

بارسا با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول رده‌بندی لالیگای اسپانیا قرار گرفت. رئال مادرید با ۱۸ امتیاز کامل از ۶ مسابقه نخست در صدر جدول قرار دارد.

در دیگر مسابقه دیشب لالیگا، مصاف اوساسونا و الچه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.