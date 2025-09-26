بارسلونا در دیداری که برایش دشوار شد، در خانه رئال اوویدو کامبک زد و موفق شد به پیروزی ۳-۱ برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - رئال اویدو و بارسلونا در چارچوب بازی‌های هفته ششم لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که با وجود عقب افتادن بارسلونا روی اشتباه خوان گارسیا، این تیم در نیمه دوم به بازی برگشت و با نتیجه ۳-۱ پیروز شد.

اریک گارسیا، روبرت لواندوفسکی و رونالدو آرائوخو سه گل بارسا را در این دیدار به ثمر رساندند. لواندوفسکی با ۱۰۵ گل به آمار گلزنی نیمار با پیراهن بارسلونا رسید و در جایگاه پانزدهم برترین گلزنان تاریخ باشگاه قرار گرفت.

بارسا با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول رده‌بندی لالیگای اسپانیا قرار گرفت. رئال مادرید با ۱۸ امتیاز کامل از ۶ مسابقه نخست در صدر جدول قرار دارد.  

در دیگر مسابقه دیشب لالیگا، مصاف اوساسونا و الچه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارسلونا ، لالیگای اسپانیا
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا؛
اتلتیکو مادرید ۳ - ۲ رایو وایکانو/ خروج از بحران به کمک مرد عنکبتوتی
ستاره بارسلونا ۵ ماه دور از میادین
لالیگای اسپانیا؛
لوانته ۱ - ۴ رئال مادرید/ ششمین برد پیاپی در هفته ششم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیفوما: ضمانت می‌کنم برد‌های پرسپولیس شروع می‌شود
آل کثیر: شعاری از سوی هواداران پرسپولیس نشنیدم
معضل گلزنی در پرسپولیس/ سرخپوشان ۲۲۷ دقیقه گل نزده‌اند
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ من مسئول نتایج تیم هستم
نفتی‌ها جام قهرمانی لیگ دوومیدانی را بالای سر بردند
قربانی: با توجه به موقعیت‌ها بازی می‌کنم/ با سفارش مربی نشدم
کسب تک امتیاز برابر پرسپولیس خوب است/ هاشمیان نیاز به زمان بیشتری دارد
اسکوچیچ: داوران جلوی وقت‌کُشی را بگیرند
تقاضای هواداران پرسپولیس برای اخراج درویش در فضای مجازی
آخرین اخبار
تقاضای هواداران پرسپولیس برای اخراج درویش در فضای مجازی
نفتی‌ها جام قهرمانی لیگ دوومیدانی را بالای سر بردند
معضل گلزنی در پرسپولیس/ سرخپوشان ۲۲۷ دقیقه گل نزده‌اند
بیفوما: ضمانت می‌کنم برد‌های پرسپولیس شروع می‌شود
آل کثیر: شعاری از سوی هواداران پرسپولیس نشنیدم
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ من مسئول نتایج تیم هستم
کسب تک امتیاز برابر پرسپولیس خوب است/ هاشمیان نیاز به زمان بیشتری دارد
اسکوچیچ: داوران جلوی وقت‌کُشی را بگیرند
قربانی: با توجه به موقعیت‌ها بازی می‌کنم/ با سفارش مربی نشدم
نامزدی ایران در ۵ بخش برترین‌های AFC
هندبال ایران بربام آسیا ایستاد
به‌نژاد بهترین پاسور جهان/ حاجی‌پور در رده سوم امتیازآورترین بازیکنان
ایران در رتبه هشتم ایستاد
تراکتور ۰ - ۰ فجرسپاسی/ پیروز قربانی ترمز تی‌تی‌ها را کشید
پرسپولیس ۰ - ۰ ملوان بندرانزلی/ شاگردان هاشمیان همچنان در حسرت برد در خانه
ترکیب پرسپولیس و ملوان برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر
عنوان چهارمی علیپور در پیکار‌های سنگنوردی قهرمانی جهان
واکنش پیاتزا به حذف والیبال ایران از قهرمانی جهان
خانزاده: مقابل چک کم‌کاری نکردیم/ شرمنده مردم شدیم
محرومیت پیروانی تمام شد
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک
حضور داوران کشتی ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
شاگردان پیاتزا مغلوب پدیده مسابقات شدند/ وداع والیبال ایران با جام ۲۱ پس از حضور در جمع هشت تیم برتر جهان
بیاینه استقلال در مورد لغو ناگهانی بازی این تیم مقابل مس رفسنجان
سیدورف به بازی شمس‌آذر و استقلال نرسید
شاهین‌طبع: حضور استقلال در بسکتبال اتفاق خوبی است
بهره‌برداری ۵۰ ساله رایگان از اماکن کشتی در ورزشگاه آزادی
هندی‌ها در فوتبال هم فیلم بازی می‌کنند
سرمربی تیم ملی واترپلو: دیدار با چین حکم مرگ و زندگی را دارد/ مدال قهرمانی آسیا قطعی است
پرچمدار ایران در مسابقات جهانی پارادوومیدانی مشخص شد