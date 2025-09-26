کشاورزانِ زیرکوه این روزها مشغول کِشت پیازهای زعفران هستند تا در اواخر پاییز از فرش ارغوانی مزارعشان، تار و پودهای طلای سرخ را برداشت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - دستان کشاورزان زیرکوهی این روز‌ها خاک را می‌شکافند تا پیاز‌های طلای سرخ را بیرون آورند.

پیاز‌های زعفران پس از بیرون آوردن از دل خاک تمیز می‌شوند و دوباره در مزرعه‌ای تازه می‌نشینند.

این کار سخت با همیاری و همدلی میان روستاییان سبک‌تر می‌شود.

یکی از کشاورزان زیرکوهی می‌گوید: گودی‌هایی که برای کشت زعفران ایجاد می‌شود باید ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر ارتفاع داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: با کاشت پیاز زعفران تا ۷ سال می‌توانیم محصول برداشت کنیم.

پیاز‌هایی که در خاک کنار هم می‌نشینند نوید طلای سرخی می‌شوند که پاییز سفره مردم این دیار را رنگین و مزارعشان را ارغوانی می‌کنند.

محصول زعفران شهرستان زیرکوه به دلیل کوهپایه‌ای بودن، آب شیرین و با کیفیت و خاک حاصلخیز دارای کیفیت و مرغوبیت بالایی است.

مسئولان پیش بینی می‌کنند امسال ۴.۵ تن زعفران خشک از مزارع زعفران شهرستان زیرکوه برداشت شود.

