کشاورزانِ زیرکوه این روزها مشغول کِشت پیازهای زعفران هستند تا در اواخر پاییز از فرش ارغوانی مزارعشان، تار و پودهای طلای سرخ را برداشت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - دستان کشاورزان زیرکوهی این روزها خاک را میشکافند تا پیازهای طلای سرخ را بیرون آورند.
پیازهای زعفران پس از بیرون آوردن از دل خاک تمیز میشوند و دوباره در مزرعهای تازه مینشینند.
این کار سخت با همیاری و همدلی میان روستاییان سبکتر میشود.
یکی از کشاورزان زیرکوهی میگوید: گودیهایی که برای کشت زعفران ایجاد میشود باید ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر ارتفاع داشته باشد.
بیشتر بخوانید
او ادامه میدهد: با کاشت پیاز زعفران تا ۷ سال میتوانیم محصول برداشت کنیم.
پیازهایی که در خاک کنار هم مینشینند نوید طلای سرخی میشوند که پاییز سفره مردم این دیار را رنگین و مزارعشان را ارغوانی میکنند.
محصول زعفران شهرستان زیرکوه به دلیل کوهپایهای بودن، آب شیرین و با کیفیت و خاک حاصلخیز دارای کیفیت و مرغوبیت بالایی است.
مسئولان پیش بینی میکنند امسال ۴.۵ تن زعفران خشک از مزارع زعفران شهرستان زیرکوه برداشت شود.