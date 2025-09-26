برخورد ۲ خودرو در محور دارالمیزان - مُهر یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمدرضا وکیل زاده، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: در پی برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری در محور دارالمیزان - مهر، نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

او اضافه کرد: در این تصادف، یک نفر از سرنشینان به علت شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس تصریح کرد: همچنین ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط نیرو‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان توحید جم انتقال یافتند. 

او بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه
خبرهای مرتبط
۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف محور شیراز - داریان
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف در محور دارالمیزان - مهر با یک کشته و ۵ مصدوم
پیاده‌روی خانوادگی با محوریت گلزار شهدا نماد همبستگی اجتماعی و نشاط شهری است
دبیر هیئت نظارت انتخابات شوراهای فارس معرفی شد
یازدهمین رزمایش «یک کاسب، یک دانش‌آموز» در شیراز برگزار شد
احیای برق شیراز عزت استان و کشور است
حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری
دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران در معامله با خداست
آخرین اخبار
دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران در معامله با خداست
حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری
یازدهمین رزمایش «یک کاسب، یک دانش‌آموز» در شیراز برگزار شد
دبیر هیئت نظارت انتخابات شوراهای فارس معرفی شد
احیای برق شیراز عزت استان و کشور است
پیاده‌روی خانوادگی با محوریت گلزار شهدا نماد همبستگی اجتماعی و نشاط شهری است
تصادف در محور دارالمیزان - مهر با یک کشته و ۵ مصدوم
بهزاد مریدی مدیرکل میراث‌ فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌ دستی فارس شد
زیارت، پیونددهنده میراث دینی و ملی در مسیر تمدن‌سازی ایرانی اسلامی
غبارروبی ضریح مطهر حضرت علی بن حمزه (ع) با حضور مسئولان و خادمان
فرهنگ عاشورا و ولایت فقیه، ریشه‌های اقتدار و پایداری انقلاب اسلامی
آتش‌سوزی در جنگل‌های چشمه انجیری خومه‌زار ادامه دارد