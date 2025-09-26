برخورد ۲ خودرو در محور دارالمیزان - مُهر یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمدرضا وکیل زاده، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: در پی برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری در محور دارالمیزان - مهر، نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

او اضافه کرد: در این تصادف، یک نفر از سرنشینان به علت شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس تصریح کرد: همچنین ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط نیرو‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان توحید جم انتقال یافتند.

او بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.