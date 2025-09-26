باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - به عشق خدمت به مردم مناطق کم برخوردار بخش سرداران شهرستان نهبندان آمده بودند؛ جوانانی عاشق خدمت و دلسوز.

یکی از جهادگران قرارگاه شهید عباس دانشگر می‌گوید: انرژی و حال خوبی که انسان به واسطه خدمت به مردم دریافت می‌کند از هر چیز مادی بالاتر است.

او ادامه می‌دهد: خدمت به مردم در این فضای صمیمی باعث می‌شود تا سبک زندگی انسان متفاوت شود.

این گروه جهادی در عرصه‌های درمانی از جمله دندان پزشکی و چشم پزشکی، آموزشی، رنگ آمیزی و زیباسازی مدارس، حسینیه‌ها و مساجد و تعمیرات لوازم خانگی فعالیت کردند.

شجاعی مسئول گروه جهادی شهید عباس دانشگر گفت: توفیق حاصل شد تا با حضور ۹۰ جهادگر از سطح استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی در خدمت مردم روستا‌های بخش سرداران شهرستان نهبندان باشیم.

حوزه خدمت رسانی اعضای این قرارگاه جهادی به اهالی ۱۲ روستای بخش سرداران شهرستان نهبندان بود.

در اردوی جهادی قرارگاه شهید عباس دانشگر بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر خدمات آموزشی، عمرانی و درمانی دریافت کردند.