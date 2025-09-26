باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن + فیلم

نماهایی از یادبود متفاوت لبنانی‌ها برای سیدحسن در صخره الروشه را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادبود شهید سید حسن نصرالله در صخره الروشه بیروت با حضور گسترده مردم لبنان را می بینید.

 

