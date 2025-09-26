باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرده که به تیک‌تاک اجازه می‌دهد به فعالیت خود در ایالات متحده به گونه‌ای ادامه دهد که نگرانی‌های امنیت ملی مطرح شده توسط قانون آمریکا را برطرف کند.

بر اساس شرایط توافقی که تاکنون توسط کاخ سفید افشا شده، این اپلیکیشن چینی به یک شرکت مشترک جدید آمریکایی منتقل خواهد شد که مالک آن یک کنسرسیوم از سرمایه‌گذاران آمریکایی — از جمله اوراکل و شرکت سرمایه‌گذاری سیلور لیک پارتنرز — است.

سهم کل گروه سرمایه‌گذاری در این شرکت جدید حدود ۸۰ درصد خواهد بود، در حالی که بایت‌دنس انتظار می‌رود ۲۰ درصد یا کمتر از سهام این نهاد را در اختیار داشته باشد. هیئت مدیره اداره کننده پلتفرم جدید توسط سرمایه‌گذاران آمریکایی کنترل خواهد شد.

مالکان جدید تیک‌تاک شامل بسیاری از کسانی می‌شوند که منافع تجاری یا سیاسی آنان با ترامپ گره خورده است، از جمله لری الیسون، بنیانگذار اوراکل و روپرت مُرداک، که سوالاتی درباره احتمال اعمال نفوذ سیاسی در این پلتفرم ایجاد می‌کند.

یک مقام دولت ترامپ گفت که یک نسخه دارای مجوز از الگوریتم ایجاد شده توسط بایت‌دنس — که تنها با داده‌های آمریکا بازآموزی شده — نسخه جدید آمریکایی این اپ را راه‌اندازی خواهد کرد. مقامات دولتی می‌گویند این تلاش بازآموزی هرگونه خطر دخالت و نفوذ چین را خنثی خواهد کرد.

ترامپ در دوران اول ریاست‌جمهوری خود با امضای یک فرمان اجرایی تلاش کرد این اپ را ممنوع کند، اما از آن زمان رویکرد خود به تیک‌تاک را تغییر داده و اغلب به نقش آن در کمک به دستیابی به آرای جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ اشاره می‌کند.

اگرچه جزئیات هنوز مشخ) نیست، اما این توافق پس از مذاکرات تجاری آمریکا و چین در اسپانیا اعلام شد. برخی ناظران معتقدند چین توانسته امتیازاتی در زمینه کاهش محدودیت‌های تجاری در ازای این توافق به دست آورد.

تیک‌تاک تحت این توافق به فعالیت خود در آمریکا ادامه خواهد داد، در حالی که مالکیت غالب آن در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی خواهد بود و نگرانی‌های امنیتی از طریق بازآموزی الگوریتم با داده‌های آمریکایی برطرف خواهد شد.

منبع: اسوشیتدپرس