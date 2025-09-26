آبشارهای لرستان؛ سمفونی طبیعت در دل سنگ

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آبشار‌ها نه تنها جلوه‌های طبیعی‌اند بلکه بخشی از هویت فرهنگی و جغرافیایی منطقه محسوب می‌شوند. از میان ده‌ها آبشار بزرگ و کوچک، برخی شهرت ملی و جهانی یافته‌اند:

آبشار بیشه در دل جنگل‌ها و کوه‌های دورود، که با قطار هم قابل دسترسی است و یکی از تماشایی‌ترین آبشار‌های ایران به‌شمار می‌آید.

آبشار نوژیان در نزدیکی خرم‌آباد، بلند و پرخروش که در فصل بهار گردشگران بسیاری را به خود می‌کشاند.

آبشار وارک با چشم‌اندازی رؤیایی که در میان پوشش گیاهی انبوه جلوه‌ای سحرانگیز دارد.

آبشار آب‌سفید الیگودرز که به‌دلیل رنگ و شدت ریزش آب به «عروس آبشار‌های ایران» معروف شده است.

علاوه بر اینها، آبشار‌هایی مانند چکان، گریت، تاف و ده‌ها نمونه دیگر در جای‌جای استان پراکنده‌اند و هر یک داستانی از زیبایی و زندگی دارند.

ثبت و شناسایی ۶۹ آبشار در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از ثبت و شناسایی ۶۹ آبشار در لرستان خبر داد و گفت: برخی از این آبشار‌ها فصلی و برخی دائمی هستند.

عطا حسن‌پور در حاشیه بازدید از روستا و آبشار بیشه، به ایسنا گفت: بیشه یکی از آبشار‌های هفتادگانه لرستان است که در سطح استان پراکنده هستند.

وی ادامه داد: این آبشار کاملا دائمی است و آب آن هیچ‌گاه قطع نمی‌شود ارتفاع این آبشار ۵۲ متر، طول تاج به میزان آب بستگی دارد یعنی عرض تاج از ۲۰ تا ۴۰ متر متغیر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: در بالای این آبشار خط راه‌آهن سراسری وجود دارد که ثبت جهانی شده است.

حسن‌پور تصریح کرد: آبشار بیشه در حال حاضر بیشترین تمرکز توریست را در استان دارد و در ایام نوروز گاهی تعداد گردشگر این آبشار با قلعه تاریخی فلک‌الافلاک برابری می‌کند.

وی بیان کرد: در لرستان ۶۹ آبشار را توانسته‌ایم ثبت و شناسایی کنیم که بسیاری از آنها همچون آبشار بیشه دائمی و مابقی فصلی هستند و در طول رودخانه سزار قرار دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان اضافه کرد: براساس گزارشی که کارشناسان هیدرولوژیست، سزار یکی از چهار رودخانه‌ی خروشان جهان است که در بحث مسابقات رفتینگ رودخانه‌ای در دهه ۹۰، چهار کشور توانستند این رویداد را تا سد انتهای سد انجام دهند.

لرستان؛ بهشت آبشارهای ایران

آبشار‌های لرستان تنها جلوه‌ای از طبیعت نیستند؛ آنها سرچشمه زیست‌بوم‌های غنی، پوشش گیاهی متنوع و سکونتگاه‌های انسانی‌اند. روستا‌هایی که در جوار این آبشار‌ها شکل گرفته‌اند، اغلب به باغداری، دامپروری و صنایع دستی مشغولند و از مواهب طبیعت برای گذران زندگی بهره می‌گیرند. همین ارتباط نزدیک انسان و طبیعت سبب شده فرهنگ بومی لرستان سرشار از موسیقی‌ها، افسانه‌ها و ضرب‌المثل‌هایی باشد که آب و آبشار نقشی محوری در آنها دارند.

از منظر گردشگری، لرستان با این همه آبشار ظرفیت بالایی برای توسعه پایدار دارد. طبیعت‌گردان، کوهنوردان و عکاسان، لرستان را مقصدی دلخواه می‌دانند. با این حال حفاظت از محیط زیست و مدیریت گردشگری، موضوعی حیاتی است تا این سرمایه‌های طبیعی دستخوش تخریب نشوند.

به‌طور کلی، وقتی از لرستان سخن می‌گوییم، تنها درباره یک استان کوهستانی حرف نمی‌زنیم؛ بلکه از سرزمینی سخن می‌گوییم که هر گوشه‌اش زمزمه آب و طنین آبشار‌ها شنیده می‌شود. همین ویژگی است که به آن لقب «سرزمین آبشارها» داده و آن را در حافظه طبیعت‌دوستان و ایران‌گردان جاودانه ساخته است.