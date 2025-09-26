باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس غرفه آموزشگاه هنر‌های تجسمی "استاد کاشکی" ارشدهنر، استاد دانشگاه، معلم هنرستان سپهری راد برگزار شد و با اقدام زیبا وخلاقانه ایشان و هنرجویانش با کشیدن پرتره شهدای والا مقام و شرکت کنندگان در نمایشگاه به صورت رایگان به آنها خدمات رسانی کردند. گفتنی است این نمایشگاه به مدت یک هفته هرشب، باهمکاری بسیج هنرمندان و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی در باشگاه ورزشی فجر شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی از ساعت ۵ عصر تا ۸ شب برای عموم مردم فعال است.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایشگاه گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

