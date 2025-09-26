هفته دفاع مقدس و روز سرباز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0644\u0628\u0627\u0633 \u062e\u0627\u06a9\u06cc \u0628\u06cc\u00a0 \u0647\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0648 \u0628\u06cc \u0627\u062f\u0639\u0627 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0648 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0645\u063a\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0622\u0648\u0631\u062f.\n\u00a0\n