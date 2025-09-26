بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم آلودگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای خرمشهر۱۶۲ و دشت آزادگان ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۱۰ ، اندیمشک۱۱۵، اهواز۱۲۱ و شوش۱۱۵ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت .۰۹:۰۰ در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه‌‌، باغملک، بهبهان، ، دزفول، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوشتر، گتوند، لالی، ماهشهر، ملاثانی و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور