باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محسن زنگنه، نماینده مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی در خصوص فروش سکه پرداخت و گفت: یکی از خطاهایی که متأسفانه در بانک مرکزی از سال ۹۶ و ۹۷ باب شد بحث پیش فروش سکه است در همین سال نیز حدود ۵۷ تن طلا حراج شد و متأسفانه این فرآیند همچنان ادامه دارد.
او افزود: این اقدام واقعاً هیچ تأثیری در کاهش قیمت سکه و طلا نخواهد داشت و تنها جامعه را شرطیتر میکند. وقتی هر فرد یک سکه در جیب خود داشته باشد یا عدهای به سفتهبازی بازی سکه و طلا مشغول شوند، مطمئن باشید انگیزههای سفتهبازی خود به خود باعث افزایش قیمت خواهد شد و رغبت جامعه به افزایش قیمت طلا نیز گسترش پیدا میکند.
زنگنه ادامه داد: بنابراین، به نظر من این اقدام در شرایط فعلی نمیتواند یک اقدام مثبت باشد. علاوه بر این، این سیاست نقدینگی جامعه را از بورس، بانکها و تولید به سمت خرید و فروش طلا و شمش هدایت میکند که این موضوع کاملاً در تضاد با اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصاد تحریمی کشور است.