نماینده مجلس گفت: پیش فروش سکه بانک مرکزی هیچ تأثیری در کاهش قیمت سکه و طلا نخواهد داشت و تنها جامعه را شرطی‌تر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن زنگنه، نماینده مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فروش سکه پرداخت و گفت: یکی از خطا‌هایی که متأسفانه در بانک مرکزی از سال ۹۶ و ۹۷ باب شد بحث پیش فروش سکه است در همین سال نیز حدود ۵۷ تن طلا حراج شد و متأسفانه این فرآیند همچنان ادامه دارد. 

او افزود: این اقدام واقعاً هیچ تأثیری در کاهش قیمت سکه و طلا نخواهد داشت و تنها جامعه را شرطی‌تر می‌کند. وقتی هر فرد یک سکه در جیب خود داشته باشد یا عده‌ای به سفته‌بازی بازی سکه و طلا مشغول شوند، مطمئن باشید انگیزه‌های سفته‌بازی خود به خود باعث افزایش قیمت خواهد شد و رغبت جامعه به افزایش قیمت طلا نیز گسترش پیدا می‌کند. 

زنگنه ادامه داد: بنابراین، به نظر من این اقدام در شرایط فعلی نمی‌تواند یک اقدام مثبت باشد. علاوه بر این، این سیاست نقدینگی جامعه را از بورس، بانک‌ها و تولید به سمت خرید و فروش طلا و شمش هدایت می‌کند که این موضوع کاملاً در تضاد با اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصاد تحریمی کشور است. 

برچسب ها: بانک مرکزی ، پیش فروش سکه ، قیمت طلا
United States of America
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
سکه کجا بود ما پول نداریم چیپس بخریم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
هدف دولت کسب درآمد هستش
نفت فروخته نتوانسته دلار وارد کند
طلا وارد کرده حالا با فروش طلا خرج
خودش را در می آورد
کاری هم به افزایش قیمت ندارد
اگه طلا گران شود بانک مرکزی هم قیمت
سکه و طلا را بالا می برد
وسلام
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
شما دلار را پایین بیاورید و ببینید اصلا کسی سکه می خرد.
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اون رئیس بانک مرکزی مال دولت گذشته تا الان روی کار هست ازش بپرسید دولار چقدر تحویل گرفتی الان چقدر هست بی هیچ ندار برکنار کنید سطان سکه که اعدام کردی سکه اون موقع اعدامش چقدر بود
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
بهترین کاراین که هرکس درسال اگر بیش از یک سکه یا ۱۰ گرم طلا بخرد باید ۸۰ درصد مالیات بدهد .
وتمام طلا فروشها وصرافی ها برای خرید وفروش به درگاه اداره مالیات وصل شوند.
اداره امور کشور دست پاک می خواهد وعرضه .......
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
هرکی هرچی میتونه تبدیل کنه. فکر می‌کنید ابن بانک‌ها سودهای ۳۰ ۴۰ درصدی رو از کجا در میارن میدن؟ عامل این آشفته بازار فقط سیستم کثیف و فاسد پول و سرمایه در کشوره عزیزمونه
۰
۱۲
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خرید سکه عدم اعتماد بدولت است
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۱:۴۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای زنگنه محترم درست می فرمایند،فقط سرمایه داران سکه میتونند بخرند،باورکنیدبنده ۶۰سالمه وبازنشسته ی نظامی با۲۵۰۰۰۰۰۰حقوق هنوزروی ماه سکه روندیدم.چه وقتی که ۵۰۰۰تومن بودچه الان که ۱۰۰۰۰۰تومنه.....!؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۰:۵۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
فروش سکه سرمایه ها را در گاو صندوق ها و صندوق امانات محبوس میکند و عملاً در راستای ضربه به تولید و به تبع آن کمک به رشد تورم است.
۱
۱۸
پاسخ دادن
