باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صابری پرتابگر وزنه ایران درباره مصدومیت خود، اظهار داشت: ۶ ماه و نیم است که مچ دستم را جراحی کرده‌ام و در این هفته پزشک به من گفت که می‌توانم تمرینات پرتابی را انجام دهم. من به اردوی تیم ملی دوومیدانی دعوت نشدم و فدراسیون گفت که آسیب دارم و ابتدا باید این آسیب‌دیدگی بهبود یابد و بعد من را به اردو دعوت می‌کند.

وی افزود: به همین دلیل من در تهران منزل اجاره کردم و از آنجا به کمپ تیم‌های ملی می‌روم. آنها به من گفتند که نمی‌توانید هر زمان به تمرین بروید و زمان مشخصی را باید در کمپ تیم‌های ملی حضور یابم. به همین دلیل درخواست دادم تا هر هفته در یک زمان خاص در کمپ تمرین کنم.

او عنوان کرد: در دوره قبل بازی‌های کشور‌های اسلامی برنز گرفتم. در این دوره هم استرس مسابقه را نداشتم، زیرا تجربه مسابقات سنگین بازی‌های آسیایی داخل سالن آسیا را داشتم. قطعا می‌توانستم در این دوره هم به مدال برسم که مصدومیت اجازه نداد. امیدوارم در دور بعد در سال ۲۰۲۹ به مدال برسم.

وی ادامه داد: فعلا مجبورم ریکاوری را انجام دهم. عمل جراحی دستم بسیار سنگین بود و ۲ استخوانم تراش خورد. هنوز درگیر مچم هستم و واکسن زدم و بعد از عمل هزینه‌های دستم را خودم پرداخت می‌کنم. هر چند باید از دکتر اردیبهشت برای هماهنگی‌های عمل جراحی دستم تشکر کنم، زیرا او سنگ تمام گذاشت. هزینه‌های جراحی دستم را فدراسیون دوومیدانی پرداخت کرد که ۳۰ میلیون تومان هزینه این جراحی شد.

صابری: فدراسیون من را به اردو دعوت نکرد/ در ناگویا ۲۱ متر پرتاب می‌کنم

صابری در پاسخ به این پرسش که محمدرضا طیبی پرتابگر وزنه موفق شد در آسیا مدال بگیرد و حالا رقیب جدی شماست، خاطرنشان کرد: من با محمدرضا ۱۰ سال است رفیق هستم و با حضور در اردو‌های دوومیدانی رفاقت ما بیشتر شد. او پسر خوبی است و رکورد‌های خوبی در این مدت ثبت کرده. قطعا وی می‌تواند در همه مسابقات آسیایی مدال‌آور باشد. او در مسابقات جهانی توکیو ۱۹.۸۵ پرتاب کرد و باید به او و مربی‌اش تبریک بگویم.

وی اضافه کرد: زمانی که در مسابقات جهانی هستید، فشار مسابقات زیاد است و شرایط وی را درک کردم که زیر فشار ۱۰۰ هزار تماشاگر پرتاب می‌کرد. عملکردش با توجه به اینکه برای اولین دوره در مسابقات جهانی شرکت می‌کرد، خوب بود و می‌توانست بهتر هم باشد.

ملی‌پوش دوومیدانی یادآور شد: بهترین رکوردم ۲۰ متر و یک سانتی متر است؛ البته من در تمرینات ۲۰ متر و ۴۰ سانتیمتر پرتاب می‌کنم. هدفم برای بازی‌های آسیایی ناگویا این است که پرتاب ۲۱ متری داشته باشم و رکوردی فراتر از گذشته داشته باشم و به رکورد ایران حمله کنم. حضور در این دوره از بازی‌ها برایم آسان‌تر است؛ چون در هانگژو تجربه سنگین و عملکرد خوبی داشتم. از امروز تمرینات پرتاب‌ها را شروع می‌کنم. از ۱۰۰ درصد ۵ درصد درد دارم، اما بنا به دستور پزشک باید تمرینات را آغاز کنم.