محدودیت‌های ترافیکی تا روز شنبه ۵ مهر در جاده‌های مازندران اعمل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی که از روز چهارشنبه ۲ مهر در جاده‌های مازندران آغاز شده بود تا روز شنبه ۵ مهر ماه ادامه دارد.

موتور سیکلت

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک

۲. محور چالوس:

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۰۹:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۲:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

۳. محور هراز:

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز‌های پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ و ۴ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴. محور فشم:

- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

وسیله نقلیه سنگین

محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

تبصره:اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور

