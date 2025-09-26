باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ روز پنجشنبه دور تازه‌ای از تعرفه‌های تنبیهی بر طیف وسیعی از کالا‌های وارداتی را اعلام کرد که شامل تعرفه ۱۰۰ درصدی بر دارو‌هایی با برند و تعرفه ۲۵ درصدی بر کامیون‌های سنگین می‌شود. این تعرفه‌ها از هفته آینده اجرایی خواهند شد.

تعرفه‌ها از ویژگی‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بوده‌اند، با عوارض گسترده بر شرکای تجاری از ۱۰ تا ۵۰ درصد و سایر عوارض هدفمند بر انواع گسترده‌ای از محصولات، که سایه‌ای بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی انداخته و تصمیم‌گیری‌های تجاری را فلج کرده است.

این اعلام‌ها که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر شد، شامل جزئیاتی درباره اینکه آیا این عوارض جدید علاوه بر تعرفه‌های ملی اعمال خواهند شد یا اقتصاد‌های دارای توافقنامه تجاری مانند اتحادیه اروپا و ژاپن معاف خواهند بود، نبود. توکیو گفت که هنوز در حال تحلیل تاثیر بالقوه این اقدامات جدید است.

ترامپ همچنین گفت که تعرفه ۵۰ درصدی بر کابینت‌های آشپزخانه و میز‌های توالت و تعرفه ۳۰ درصدی بر مبلمان راحتی را اعمال خواهد کرد که همه این عوارض جدید از اول اکتبر اجرایی می‌شوند.

ترامپ در مورد تعرفه‌های کالا‌های خانگی گفت: «دلیل این کار «سیل» بزرگ‌مقیاس این محصولات به ایالات متحده توسط سایر کشور‌های خارجی است.»

سهام شرکت‌های دارویی در سراسر آسیا در پی واکنش سرمایه‌گذاران به این خبر سقوط کرد، به طوری که CSL استرالیا به پایین‌ترین سطح شش ساله رسید، سومی‌توماو فارمای ژاپن بیش از ۵ درصد سقوط کرد و شاخص بیوتکنولوژی هنگ‌کنگ حدود ۲.۵ درصد کاهش یافت.

شاخص ردیابی سازندگان مبلمان چینی نیز ۱.۱ درصد کاهش یافت.

تعرفه جدید ۱۰۰ درصدی بر هر محصول دارویی دارای برند یا ثبت‌شده بر همه واردات اعمال خواهد شد مگر اینکه شرکت از قبل کار ساخت یک کارخانه تولیدی در ایالات متحده را آغاز کرده باشد.

گروه صنعتی Pharmaceutical Research and Manufacturers of America گفت که شرکت‌ها «به اعلام صد‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در آمریکا ادامه می‌دهند. تعرفه‌ها این برنامه‌ها را به خطر می‌اندازد.»

دولت ترامپ دوازده بررسی در مورد پیامد‌های امنیت ملی واردات توربین‌های بادی، هواپیماها، نیمه‌هادی‌ها، پلی‌سیلیکون، مس، چوب و الوار و کانی‌های راهبردی را برای تشکیل اساس تعرفه‌های جدید گشوده است.

ترامپ این هفته بررسی‌های جدیدی درباره تجهیزات حفاظت فردی، اقلام پزشکی، رباتیک و ماشین‌آلات صنعتی اعلام کرد.

منبع:رویترز