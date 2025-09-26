رئیس فدراسیون اسکیت با استاندار اصفهان دیدار و گفت و گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت، در دیدار با استاندار اصفهان، دکتر مهدی جمالی‌نژاد، در محل استانداری، با تقدیر از خدمات و حمایت‌های ایشان گفت: «چه در دوران مسئولیت وی به‌عنوان معاون عمرانی وزارت کشور و چه امروز در جایگاه استانداری، اخلاق نیکو و نگاه حمایتی او به ورزش، به‌ویژه رشته اسکیت، همواره زبانزد جامعه ورزشی کشور بوده است.»

او همچنین از سید مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تشکر کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر وی، شهرام اکبری، رییس هیأت اسکیت استان اصفهان را یکی از رؤسای هیأت‌های علاقه‌مند، پرتلاش و فعال کشور معرفی نمود.

هنرجو افزود: «استان اصفهان جایگاه ویژه‌ای در ورزش اسکیت دارد و به‌عنوان یکی از هیأت‌های سرآمد کشور، همواره قهرمانان، مربیان و داوران آن در سطح ملی و بین‌المللی خوش درخشیده‌اند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده استعدادهای درخشان ورزشکاران و حمایت‌های مؤثر مسئولان است.»

رئیس فدراسیون اسکیت ادامه داد: «اسکیت ورزشی خانواده‌محور و جوان‌پسند است که نه‌تنها هیجان و نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه زمینه جذب نسل جدید و تقویت روحیه جمعی و انگیزه‌بخش را فراهم می‌آورد. به همین دلیل ضروری است شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مرتبط نیز به حمایت از این رشته پیشرو و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن اهتمام ویژه داشته باشند.»

هنرجو با تأکید بر نقش جمالی‌نژاد در پیشبرد موفقیت‌های اسکیت استان اصفهان گفت: «نگاه حمایتی او سبب شده است که ورزشکاران اصفهانی و ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به افتخارات ارزشمند دست یابند و تاریخ‌سازی‌های بی‌سابقه در این رشته رقم بخورد.»

همچنین استاندار اصفهان ضمن خیر مقدم و قدردانی از ریاست فدراسیون اسکیت و زحمات ایشان گفت: قهرمانی ورزشکاران اصفهانی در عرصه جهانی ستودنی است و حضور درخشان آن‌ها با کسب ۱۱ مدال در رویدادهای اخیر جهانی و آسیایی نشان از استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه ورزش دارد.

او ضمن تأکید بر شکوفایی قابل توجه ورزش استان اصفهان و درخشش بین‌المللی ورزشکاران آن، افزود: عملکرد رشته‌های ورزشی استان اصفهان در ماه‌های اخیر به ویژه در رشته اسکیت اوج گرفته و ورزشکاران این خطه موفق به کسب افتخارات متعدد و مدال‌های بی‌نظیر در رقابت‌های جهانی شده‌اند.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: در ۲ ماه گذشته، قهرمانان اصفهانی با کسب ۱۱ مدال جهانی و آسیایی افتخاری بزرگ برای ورزش استان و کشور رقم زده‌اند که این دستاورد ستودنی، نتیجه استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه ورزش استان است.

او با اشاره به وجود خلاقیت و عشق به ورزش در بین ورزشکاران و مسئولان این حوزه، این عوامل را بسترساز موفقیت‌های اخیر دانست و بر لزوم شناسایی و معرفی اسپانسرها و حامیان مالی برای تداوم این روند افتخارآفرین تأکید کرد.

استاندار اصفهان در همین راستا، از مجموعه‌های صنعتی، تجاری و شهرداری‌های استان دعوت کرد تا با سرمایه‌گذاری و حمایت از ورزش، از این فرصت استثنایی برای توسعه نام تجاری خود و هم‌راهی در حرکتی ملی و جهانی بهره‌مند و شوند.

همچنین در این دیدار برخی از شهرداران و مسوولان شهرداری، مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت اسکیت این استان هم حضور داشتند.