بیش از ۵۶۹ تن نهاده دامی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیاز دامداران در شش ماهه نخست امسال در شهرستان چالوس توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - درزی نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی چالوس گفت:در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیاز دامداران، بیش از ۵۶۹ تن نهاده دامی در شش ماهه نخست امسال در شهرستان چالوس توزیع شد.

افزود: این اقدام که با هدف بهبود شرایط تولید و کاهش هزینه‌های پرورش دام صورت گرفته و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

درزی نیا در تشریح جزئیات این توزیع گفت: در شش ماهه اول سال جاری، ۵۶۹ تن نهاده دامی شامل ۱۶۰ تن جو، ۱۰ تن ذرت و ۳۹۹ تن سبوس از طریق ۲ کارگزار مستقر در مرزن‌آباد و چالوس در اختیار دامداران قرار گرفته است.

او با اشاره به اهمیت تأمین به موقع نهاده‌های دامی برای حفظ و ارتقای تولید، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس تمام تلاش خود را برای تأمین و توزیع مناسب نهاده‌ها به کار خواهد بست و در این راستا، از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌گیری خواهد کرد.