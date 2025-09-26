باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، در حال حاضر و تا لحظه درج این خبر تردد در محورهای چالوس (مسیر شمال به جنوب)، فیروزکوه، هراز، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه شمال - تهران و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.
در ضمن محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.
تردد در سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز روان گزارش شده است.
به گزارش ایرنا، سازمان هواشناسی نیز اعلامکرد: امروز (جمعه) با گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو از غرب کشور، در ارتفاعات زاگرس شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد، گاهی رگبار پراکنده یا گردوخاک رخ میدهد.
اوایل امشب با نفوذ جریانات شمالی به غرب، سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش بینی میشود.