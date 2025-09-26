فرماندار شهرستان اسکو در جلسه شورای ترافیک این شهرستان از تکمیل و بهره برداری کنارگذر جنوبی شهر سهند خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -محمدباقر آقایی فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به گردشگر پذیر بودن منطقه و اهمیت استاندارد سازی مسیر‌های دسترسی گردشگران به نقاط هدف گردشگری گفت:کنارگذر جنوبی دانشگاه سهند، که پیش از این مسیری فرسوده و یک‌بانده بود و با مخاطرات ترافیکی زیادی مواجه بود، پس از دو سال عملیات بازسازی توسط شرکت عمران، به طور کامل به بهره‌برداری رسید. وی گفت:باند دوم این محور در سال گذشته افتتاح شد و تکمیل و راه‌اندازی باند اول آن نیز چند روز پیش به انجام رسید.

وی تاکید کرد:بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این کنارگذر به تدریج تکمیل و تا میدان شهید باکری سهند امتداد خواهد یافت تا به عنوان یک کمربند ترافیکی، بار ترافیکی محور‌های درون‌شهری را کاهش دهد.

وی افزود:با بهره‌برداری کامل از این مسیر، شهروندان اسکو و سهند و همچنین گردشگران و مسافران روستای تاریخی کندوان خواهند توانست بدون نیاز به ورود به بافت مرکزی شهر، مستقیماً به آزادراه سهند دسترسی پیدا کنند.

این کنارگذر که طول آن حدود ۲ونیم کیلومتر است، به افتخار شهید محسنی، فرمانده شهید جنگ ۱۲روزه حوزه فتح سهند، نامگذاری شده است.