مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری، کارشناسی حرفه‌ای، کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۴ برای بار سوم تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام رشته محل‌های جدید مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» و دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا دوشنبه ۷ مهرماه تمدید شد.

به دنبال انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۸ شهریورماه و اطلاعیه تمدید و اصلاحات دفترچه در تاریخ‌های ۲۴ شهریور و اول مهرماه، فرصت جدیدی برای داوطلبان در نظر گرفته شد.

با توجه به اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات (به شرح مندرج در ذیل اطلاعیه در سایت سازمان سنجش)، آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، می‌توانند تا پایان روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش مذکور و اطلاعیه‌های فوق، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

فایل رشته محل‌های جدید و اصلاحات برنامه پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ و فایل رشته محل‌های جدید و اصلاحات برنامه پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.

