باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام رشته محلهای جدید مهلت پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» و دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا دوشنبه ۷ مهرماه تمدید شد.
به دنبال انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۸ شهریورماه و اطلاعیه تمدید و اصلاحات دفترچه در تاریخهای ۲۴ شهریور و اول مهرماه، فرصت جدیدی برای داوطلبان در نظر گرفته شد.
با توجه به اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحات (به شرح مندرج در ذیل اطلاعیه در سایت سازمان سنجش)، آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکردهاند، میتوانند تا پایان روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا متقاضیان میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش مذکور و اطلاعیههای فوق، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
فایل رشته محلهای جدید و اصلاحات برنامه پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ و فایل رشته محلهای جدید و اصلاحات برنامه پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.