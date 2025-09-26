در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در چهارم ربیعالثانی سال ۱۷۳ هجری قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشودند. به همین مناسبت این روز فرصتی برای برگزاری جشنها و آیینهای مذهبی به شمار میآید. به همین مناسبت مردم دیندار و ولایتمدار شهرقائم در شهرستان قم برای عرض ارادت ویژه برنامههای شاد و مفرحی را تدارک دیدند و به جشن و شادمانی پرداختند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - قم
