باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در چهارم ربیع‌الثانی سال ۱۷۳ هجری قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشودند. به همین مناسبت این روز فرصتی برای برگزاری جشن‌ها و آیین‌های مذهبی به شمار می‌آید. به همین مناسبت مردم دیندار و ولایتمدار شهرقائم در شهرستان قم برای عرض ارادت ویژه برنامه‌های شاد و مفرحی را تدارک دیدند و به جشن و شادمانی پرداختند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

