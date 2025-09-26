افزایش تعاملات وزارت فرهنگ و شهرداری تهران برای حل مشکلات پیرامونی «تئاتر شهر»

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت به همراه احمد حسین فتایی، مشاور اجرایی و رضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشی در نشستی با مهدی مذهبی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، در خصوص افزایش تعاملات به بحث و گفتوگو نشست.
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست حل مشکلات پیرامونی حریم تئاتر شهر را یکی از الزامات امروز کلانشهر تهران عنوان کرد و گفت: مجموعه فاخر تئاتر شهر، شناسنامه هنرهای نمایشی این کشور است و امروز نیازمند آن هستیم که مشکلات و کاستیهای این مجموعه از جمله حریم آن را رفع کنیم.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین خواستار همکاری سازمان زیباسازی شهرداری در برگزاری بهتر جشنواره بین المللی نمایشهای آیینی- سنتی شد و ابراز داشت: ظرفیتهای ویژهای که شهرداری تهران و سازمان زیباسازی در اختیار دارد، میتواند بستر را برای اجرای موفقتر این رویداد مهم فراهم آورد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز در این نشست تصریح کرد: از هر گونه تعاملی که بتواند موجب اجرای بهتر رویدادهای فرهنگی و هنری و بهبود شرایط فضاهای شهری تخصصی شود، استقبال میکنیم.