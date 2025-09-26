باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های پاراشنای قهرمانی جهان در سنگاپور با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور در حال برگزاری است. امروز (جمعه، چهارم مهر) سینا ضیغمی‌نژاد، ملی‌پوش پاراشنای ایران، در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ با زمان ۵۶ ثانیه و ۴۲ صدم ثانیه در جایگاه یازدهم مرحله مقدماتی ایستاد و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

همچنین ابوالفضل ظریف‌پور، دیگر ملی‌پوش پاراشنای ایران، در مسابقات قهرمانی جهان در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۹ با زمان ۵۷ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه در جایگاه یازدهم مرحله مقدماتی ایستاد و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

ابوالفضل ظریف‌پور فردا (شنبه، پنجم مهرماه) در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۹ به مصاف حریفانش می‌رود.