هواپیمایی ترکیه در اعلامیه‌ای به بورس استانبول روز جمعه گفت که تصمیم به خرید ۷۵ هواپیمای بوئینگ ۷۸۷-۹ و ۷۸۷-۱۰ گرفته و مذاکرات با بوئینگ برای تأمین ۱۵۰ مدل ۷۳۷-۸/۱۰ مکس را به پایان رسانده است.

این اعلام یک روز پس از دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واشنگتن صورت گرفت.

هواپیمایی ترکیه ۵۰ سفارش قطعی و ۲۵ سفارش اختیاری برای هواپیماهای ۷۸۷-۹ و ۷۸۷-۱۰ ثبت خواهد کرد که تحویل آن‌ها بین سال‌های ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۴ برنامه‌ریزی شده است. این شرکت در یک بیانیه گفت که ۷۸۷-۹ و ۷۸۷-۱۰ هواپیماهای پیشرفته، بهینه‌سوخت و پروازهای طولانی‌مدت هستند که برای سفرهای بین‌المللی طراحی شده‌اند.

این بیانیه گفت که شرکت در حال مذاکره با رولزرویس و جی‌ای ایروسپیس برای تأمین موتورها، قطعات یدکی و خدمات نگهداری این هواپیماها است.

هواپیمایی ترکیه به طور جداگانه گفت که مذاکرات با بوئینگ برای ۱۵۰ هواپیمای ۷۳۷-۸/۱۰ مکس را با ۱۰۰ سفارش قطعی و ۵۰ سفارش اختیاری نهایی کرده و به محض پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات با سی‌اف‌ام اینترنشنال، تأمین‌کننده موتور، اقدام به ثبت سفارش خواهد کرد.

هواپیمایی ترکیه یکی از بزرگترین شبکه‌های پروازی جهان را اداره می‌کند.

ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که آمریکا ممکن است به زودی ممنوعیت فروش جنگنده‌های پیشرفته به ترکیه، یک متحد ناتو، را بردارد. در طی دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا ترکیه را در سال ۲۰۱۹ از برنامه جنگنده نمادین اف-۳۵ حذف کرد که پس از خرید سیستم پدافند هوایی ساخت روسیه توسط آنکارا صورت گرفت.

