باشگاه خبرنگاران جوان - مایکروسافت تمدید به‌روزرسانی‌های امنیتی رایگان ویندوز ۱۰ را فقط در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و پس از شکایات یک گروه مدافع مصرف‌کنندگان انجام داد. قانون بازار‌های دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) از بسته‌بندی غیرقانونی و محدود کردن انتخاب مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند. اگر این شرکت کوتاه نمی‌آمد، این مقررات می‌توانست به تحقیقات و جریمه‌های سنگین منجر شود.

مایکروسافت در اوایل سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که فقط از به‌روزرسانی‌های امنیتی حیاتی برای سیستم عامل ویندوز ۱۰ تا اکتبر ۲۰۲۵ پشتیبانی خواهد کرد.

از آن زمان، مایکروسافت، برنامه به‌روزرسانی‌های امنیتی تمدید شده را راه‌اندازی کرد. این برنامه به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا ۳۰ دلار برای اضافه کردن یک سال تمدید به‌روزرسانی‌های امنیتی بپردازند. سازنده ویندوز همچنین چند گزینه رایگان اضافه کرده است. اولین مورد، فعال کردن پشتیبان‌گیری ابری ویندوز با استفاده از حساب مایکروسافت است. با این حال، این گزینه از «وان درایو» استفاده می‌کند؛ و هنگامی که کاربران از محدودیت پنج گیگابایت فضای ذخیره‌سازی رایگان عبور کردند، باید هزینه بیشتری بپردازند. گزینه دیگر، خرج کردن ۱۰۰۰ امتیاز «مایکروسافت ریواردز» است که همه آن را ندارند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اروپا (یوروکانسیومرز) در ژوئن، از مایکروسافت انتقاد و اعلام کرد محدود کردن امنیت به معنای محدود کردن عمر محصول است. این سازمان الزامات ویندوز ۱۰ مایکروسافت را «منسوخ شدن برنامه‌ریزی شده» توصیف کرد. این رویه، طراحی عمدی محصولات با طول عمر محدود است. این امر به نفع افزایش فروش شرکت‌های بزرگ فناوری است. اما برای مصرف‌کنندگان ناخوشایند است و یک هزینه اضافی محسوب می‌شود.

«از رده خارج شدن برنامه‌ریزی شده» اصطلاحی است که می‌تواند خشم تنظیم‌کنندگان مقررات اتحادیه اروپا را برانگیزد. غول‌های فناوری مانند مایکروسافت که قانون بازار‌های دیجیتال را نقض می‌کنند، ممکن است مجبور به پرداخت تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود شوند.

یوروکانسومرز اعلام کرد مایکروسافت، مصرف‌کنندگان را به سمت دو گزینه هدایت می‌کند: قبل از ارتقای ویندوز، یک دستگاه جدید بخرند یا دستگاه فعلی خود را نگه دارند و با خطرات امنیتی بیشتری رو‌به‌رو شوند. این گروه خاطرنشان کرد که ۲۲ درصد از دارندگان رایانه‌های شخصی در اتحادیه اروپا هنوز از یک دستگاه ویندوزی مربوط به سال ۲۰۱۷ یا قبل از آن استفاده می‌کنند. با توجه به الزامات فنی این نرم‌افزار، سال ۲۰۱۸ اغلب به عنوان یک مبنای تقریبی برای واجد شرایط بودن ویندوز ۱۱ در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس گزارش انگجت، در حالی که کاربران رایانه‌های شخصی در منطقه اقتصادی اروپا اکنون یک سال اضافی فرصت دارند، کاربران در سایر نقاط جهان چندان خوش شانس نیستند. اگر هنوز از ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنید، فقط تا ۱۴ اکتبر فرصت دارید تا یکی از این سه کار را انجام دهید: به ویندوز ۱۱ (انتخاب ترجیحی مایکروسافت) ارتقا یابید، ۳۰ دلار بپردازید و پشتیبان‌گیری ویندوز را فعال کنید یا امتیازهایتان را افزایش دهید.

