کشور‌های اهداکننده با ارائه کمک مالی اضطراری به تشکیلات خودگردان هزینه ایجاد یک دولت فلسطینی را پرداخت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه نروژ روز جمعه اعلام کرد گروهی از کشور‌های ارائه‌دهنده کمک مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین با یک بسته اضطراری برای افزایش این حمایت و هزینه ایجاد دولت فلسطین  موافقت کرده‌اند.

عربستان سعودی، اسپانیا، انگلیس، ژاپن و فرانسه از جمله کشور‌هایی بودند که از این ابتکار عمل با عنوان «ائتلاف اضطراری برای پایداری مالی حکومت خودگردان فلسطین» حمایت کردند.

میزان بودجه‌ای که این ابتکار عمل جمع‌آوری خواهد کرد بلافاصله مشخص نبود.

دولت نروژ گفت سهم آن ۴۰ میلیون کرون نروژ (۴ میلیون دلار) است.

وزارت امور خارجه نروژ در یک بیانیه گفت: «این ائتلاف در پاسخ به بحران مالی فوری و بی‌سابقه‌ای که حکومت خودگردان فلسطین با آن رو‌به‌رو است، تأسیس شد. هدف فوری، تثبیت امور مالی حکومت خودگردان و حفظ توانایی آن برای حکمرانی و ایجاد دولت، ارائه خدمات ضروری و حفظ امنیت بود.»

کشور‌های شرکت‌کننده در این طرح همچنین از اسرائیل خواستند تا وجوهی را که به گفته آنان متعلق به حکومت خودگردان است، آزاد کند. نروژ برای دهه‌ها ریاست گروه بین‌المللی اهداکننده به فلسطینیان معروف به کمیته ارتباطی ویژه (AHLC) را بر عهده داشته است.

وزیر امور خارجه عربستان، فیصل بن فرحان، روز پنج‌شنبه از راه‌اندازی «ائتلاف بین‌المللی اضطراری برای تأمین مستقیم بودجه دولت فلسطین» خبر داد و اعلام کرد که عربستان با همکاری شماری از شرکای مهم، مبلغ ۹۰ میلیون دلار به این ائتلاف اختصاص می‌دهد. وی بار دیگر تأکید کرد که «هیچ مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل بدون وجود دولت فلسطین وجود نخواهد داشت».

این اعلامیه در یک کنفرانس خبری در نیویورک مطرح شد، همزمان با نشست وزارتی سطح بالای «ائتلاف جهانی برای اجرای راه‌حل دو دولت» که عربستان به نمایندگی از «کمیته عربی-اسلامی درباره غزه» ریاست آن را بر عهده داشت و با همکاری اتحادیه اروپا و نروژ برگزار شد. 

فیصل بن فرحان افزود که روند بین‌المللی شناسایی دولت فلسطین نیز در حال افزایش است و هم‌اکنون ۱۵۹ کشور، اکثریت قریب به اتفاق اعضای سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، که نشان‌دهنده اراده بین‌المللی قوی برای تحقق آن است.

منبع: رویترز

آنها می‌خواهند با این کار خودگردان را بجان حماس بی اندازند هم نطامی وهم مردمی با حماس مقابله بکند
