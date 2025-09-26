باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۶سال حضور در رادیو خلیج فارس، تجربه سالها قلمزدن در رسانه و امروز انتشار چند کتاب داستانی؛ این مسیر زندگی معصومه ناصری، نویسنده هرمزگانی است که توانست رویای دیرینه خود را به ثمر برساند. او با دو اثر "باغهای انبه تهران" و "عبدو و مادر دریا" در عرصه ادبیات معاصر ایران حضوری جدی پیدا کرده و تلاش دارد با بهرهگیری از فرهنگ بومی جنوب، پلی میان نسلهای امروز و فردا ایجاد کند.
نویسنده هرمزگانی و برنامهساز رادیو خلیج فارس، با اشاره به تجربه بیش از دو دهه فعالیت رسانهای میگوید نوشتن داستان همواره رویای او بوده و امروز با انتشار رمان "باغهای انبه تهران" و کتاب کودک "عبدو و مادر دریا" این رؤیا به ثمر نشسته است.
از استودیو رادیو تا دنیای داستان؛ مسیری که به چاپ چهارم رسید
معصومه ناصری، نویسنده متولد ۱۳۵۹ و اهل بندرعباس، در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، از مسیر پر فراز و نشیب خود در عرصه ادبیات سخن گفت. وی که بیش از ۲۶ سال است در رادیو خلیج فارس قلم میزند و برنامهسازی میکند، نوشتن داستان را رؤیای دیرینه خود توصیف کرد و گفت: نوشتن همیشه در من زنده بود و حاصل آن رمانی شد به نام "باغهای انبه تهران" که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد. خوشبختانه این اثر در کمتر از سه ماه به چاپ دوم رسید و اکنون چاپ چهارم آن در دسترس علاقهمندان است.
این نویسنده درباره محتوای رمان خود توضیح داد: قصه درباره زنی خانهدار به نام فیروزه و اهل هرمزگان است اما در تهران زندگی میکند. او تلاش میکند خانوادهاش را با عشق و شادی پرورش دهد، اما وقوع رویدادهایی باعث میشود از خودش بپرسد آیا واقعاً زندگی عاشقانهای دارد یا نه.
رمان «باغهای انبه تهران» گرچه در پایتخت روایت میشود، اما بذر آن در خاک جنوب جوانه زده است. شخصیت اصلی داستان ریشههای هرمزگانی دارد و همین باعث شده هویت بومی در کنار دغدغههای جهانی مانند عشق، خانواده و پرسش از معنای زندگی قرار گیرد. منتقدان محلی این اثر را نشانهای از پیوند ادبیات اقلیمی با ادبیات شهری دانستهاند.
خلأ ادبیات کودک در هرمزگان و "عبدو و مادر دریا"
ناصری که در سال ۱۴۰۳ تدریس داستاننویسی برای کودکان و نوجوانان را در کانون پرورش فکری آغاز کرده، خلأ موجود در ادبیات کودک هرمزگان را انگیزه نوشتن اثر دوم خود دانست و عنوان کرد: کتابهای زیادی درباره آداب و رسوم و افسانههای هرمزگان برای بزرگسالان چاپ شده بود، اما جایش برای کودکان خالی بود. همین باعث شد "عبدو و مادر دریا" را بنویسم؛ کتابی که خرداد ۱۴۰۴ منتشر شد و تنها یک ماه بعد به چاپ دوم رسید. تصویرگری این کتاب را سارا عباسی بر عهده داشته است.
این اثر با زبانی ساده و تصویری دلنشین، رابطهای عاطفی میان کودک و دریا ترسیم میکند؛ دریایی که برای مردم هرمزگان نهتنها منبع معیشت بلکه بخشی از هویت و خاطره جمعی است. انتشار کتاب با استقبال والدین و مربیان همراه شد و بهسرعت جای خود را در کتابخانههای کودک گشود.
این نویسنده هرمزگانی در ادامه افزود: هماکنون به تدریس نویسندگی برای کودکان، نوجوانان و گروه بزرگسال مشغولم و تجربه رادیو و نویسندگی در کنار هم باعث شده بتوانم بهتر با نسلهای مختلف ارتباط بگیرم. در این مسیر از همراهی و حمایت آقای شهرجو و خانم زارعی در انتشارات سمت روشن کلمه بسیار سپاسگزارم.
صدای هرمزگان در ادبیات ایران؛ ناصری با رمان و کتاب کودک درخشید
سابقه طولانی ناصری در رادیو خلیج فارس، او را با روایت، صدا و قصهگویی عجین کرده است. همین تجربه موجب شده در آثارش ضرباهنگ کلام، گفتوگوهای پرکشش و فضاسازی شنیداری پررنگ باشد؛ ویژگیای که خوانندگان بهویژه در رمان "باغهای انبه تهران" آن را لمس کردهاند.
ناصری که متأهل و دارای دو فرزند است، خانواده را مهمترین پشتوانه خود میداند و امیدوار است با آثار تازهای که در دست نگارش دارد، بتواند سهمی در معرفی فرهنگ و ادبیات هرمزگان به نسلهای آینده داشته باشد.
در نگاه او، خانواده نهتنها موضوعی برای الهام گرفتن در داستانها بلکه نیرویی برای ادامه مسیر پرچالش نویسندگی است؛ مسیری که نیازمند صبر، حمایت و عشق است.
نقش معصومه ناصری را میتوان در ادامه جریان نویسندگانی دید که کوشیدهاند فرهنگ محلی خود را در قالب داستان به ادبیات ملی پیوند بزنند. حضور شخصیتهای جنوبی در فضای تهران، بازآفرینی آیینها و بازتاب نگاه کودکانه به دریا، همگی بیانگر تلاش وی برای ثبت بخشی از میراث ناملموس هرمزگان است.
از این منظر، ناصری تنها یک نویسنده محلی نیست؛ بلکه صدایی است که از جنوب برمیخیزد و مخاطبان سراسر کشور را به شنیدن دعوت میکند.
نویسندگان بومی نقش مهمی در حفظ و گسترش ادبیات دارند. اگرچه در دهههای اخیر بسیاری از قلمها از مرکز کشور برخاسته، اما ظهور نویسندگانی چون ناصری نشان میدهد که حاشیهها نیز توانایی خلق متنهای اثرگذار دارند. او با آثارش ثابت کرده که جنوب ایران میتواند گفتمانی تازه به ادبیات معاصر بیفزاید.
مسیر معصومه ناصری از رادیو تا رمان، حکایت پیوند تجربه رسانهای و شور درونی برای داستانگویی است. "باغهای انبه تهران" و "عبدو و مادر دریا" تنها آغاز راه او هستند؛ آغازی که نوید میدهد صدای نویسندگان زن هرمزگان بیش از گذشته در عرصه ملی شنیده شود.
منبع:ایرنا هرمزگان