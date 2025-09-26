باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ در چهار فصل سال گیلان مقصد گردشگری بسیاری از مسافران داخلی و خارجی است و طبق گزارش های دریافتی امسال بیش از سال های گذشته گیلان پذیرای گردشگران خارجی است.

آستارا یکی از شهرستان های گردشگر پذیر استان گیلان است، این شهرستان با برخورداری از جاذبه‌های گردشگری متنوع نگین شمال ایران شمرده می شود.

گردنه حیران در مسیر جاده آستارا به اردبیل واقع شده است، این گردنه که به عنوان یکی از زیباترین گردنه‌های ایران شناخته می‌شود، با چشم‌اندازهای بی‌نظیر و منحصر به فرد خود، هر ساله پذیرای خیل عظیمی از مسافران و گردشگران از سراسر ایران و جهان است.



طبیعت بکر و چشم‌نواز عبور از میان جنگل‌های انبوه هیرکانی در یک سو و دشت‌های سرسبز و مرتفع در سوی دیگر، در کنار چشم‌اندازهای ابرآلود و مه‌ گرفته، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی را برای هر گردشگر به ارمغان می آورد.

گردنه حیران، با طبیعت بکر، چشم‌اندازهای بی‌نظیر و امکانات رفاهی متنوع، مقصدی مناسب برای سفرهای خانوادگی و دوستانه است.

تالاب استیل، در ۷ کیلومتری شهرستان آستارا و در مسیر جاده آستارا به رشت واقع شده است. این تالاب که به عنوان یکی از زیباترین تالاب‌های ایران شناخته می‌شود، با وسعت ۱۳۶ هکتار و تنوع زیستی بی‌نظیر خود، نگینی درخشان در آغوش طبیعت آستارا قرار دارد.‌

جنگل‌های هیرکانی آستارا، با قدمتی دیرینه و انبوه درختان سر به فلک کشیده، به عنوان میراثی سبز از دل تاریخ، در شمال ایران واقع شده‌اند. این جنگل‌ها که به جنگل‌های شمال نیز معروف هستند

جنگل‌های هیرکانی آستارا، با تنوع زیستی بی‌نظیر خود، خانه گونه‌های گیاهی و جانوری متنوعی است. درختان بلند قامت راش، بلوط، توسکا، ممرز، نمدار و انجیلی، در کنار گیاهان دارویی و گل‌های وحشی، زیبایی این جنگل‌ها را دوچندان کرده‌اند. همچنین، گونه‌های جانوری مختلفی مانند گوزن، مرال، خرس قهوه‌ای، پلنگ، گرگ، روباه و پرندگان مختلف در این جنگل‌ها زندگی می‌کنند.

قلعه شیندان، در روستای شیندان، در فاصله ۲۵ کیلومتری شهرستان آستارا واقع شده است. این قلعه که قدمت آن به دوران صفویه باز می‌گردد، یادگاری از دوران گذشته و نمادی از تاریخ و فرهنگ غنی ایران است.

آبشار لاتون، بلندترین آبشار ایران، در ۱۵کیلومتری شهرستان آستارا و در روستای کوته کومه واقع شده است.

آبشار از دامنه کوه اسپیناس سرچشمه می‌گیرد و در چندین مرحله به پایین سرازیر می‌شود. بلندترین مرحله این آبشار، ۱۰۵متر ارتفاع دارد و پهنای آن به ۵متر می‌رسد.

قله اسپیناس، یکی دیگر از بناهای تاریخی این شهرستان است این قله با ارتفاع ۳۶۰۰ متر، مرتفع‌ترین قله استان گیلان و پنجمین قله مرتفع ایران است، این قله که در رشته کوه البرز و در ۲۰ کیلومتری شهرستان آستارا واقع شده است، با چشم‌اندازهای پانورامای خود، مکانی مناسب برای کوهنوردان و علاقه‌مندان به چالش است.

باغ پرندگان آستارا در ورودی جاده آستارا از سمت رشت در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰ متر مربع احداث شده‌ است که در آن بالغ بر ۳۰۰ پرنده از ۶۰ گونه مختلف وجود دارد. از جمله پرندگان این باغ می‌توان به طاووس، قرقاول، طوطی، مرغ‌های تزیینی، سرسفید کاکلی، امپراتور، بلدرچین، کبک، بلبل، قناری، مینای سخنگو و مرغ عشق اشاره کرد. تمام قرقاول‌های مذکور زینتی، خارجی و کمیاب‌اند و برخی از آن‌ها مانند مونا و فایربک در گیلان و سطح کشور به‌ندرت یافت می‌شوند.

ساحل زیبای صدف آستارا یکی از تمیزترین و بکرترین مناطق ساحلی دریای خزر است که همواره پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از سرتاسر کشور و دنیا است. این ساحل در ۱۰ کیلومتری آستارا به سمت رشت جای گرفته است و امکاناتی نظیر بازی و تفریح کودکان، طرح سالم‌سازی و محل شنا، استراحتگاه‌های موقت، پلاژهای عرضه خدمات، امکان نصب چادر، اکیپ امداد، نجات غریق و ماهیگیری دارد.

مبادلات مرزی آستارا همچنین جذابیت گردشگری تجارتی را برای این شهر به ارمغان آورده است و حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد تجاری کالاهای خارجی و داخلی را وارد بازار کرده و به گردشگران عرضه می‌کنند.

روستا دربند، باغ چای عباس آباد، کوه شنیدان، رود قره‌سو، رود چلوند، رود دربند، چشمه آبگرم علی داشی، روستا سیبلی، تالاب آق و روستا کانرود، تله کابین حیران، باغ پرندگان، مدرسه حکیم نظامی، پارک ساحلی شریعتی (مخیری)، بهشت کاکتوس‌ها، بقعه‌های آقا سید علی کیا، شیخ تاج الدین محمد خیوی و پیرقطب الدین، باغ ملی آستارا، قطعه تک آغاج و ... از دیگر جاذبه های گردشگری این شهرستان است.