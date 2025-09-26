باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیونگ‌یانگ در «مرحله نهایی» توسعه یک موشک بالستیک قاره‌پیما است که می‌تواند با سلاح‌های هسته‌ای به ایالات متحده حمله کند. این را رئیس‌جمهور کره‌جنوبی روز پنج‌شنبه ادعا کرد.

سئول و متحدان غربی آن در توقف برنامه تسلیحاتی کره‌شمالی ناکام مانده‌اند و پیونگ‌یانگ می‌گوید هرگز زرادخانه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد.

لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، در جریان بازدید از بورس نیویورک گفت: «کره‌شمالی، چه برای به دست آوردن اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده و چه برای تضمین امنیت رژیم خود، به توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیمایی (ICBM) که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای به آمریکا هستند، ادامه داده است.»

وی افزود: «به نظر نمی‌رسد که آنها هنوز موفق شده باشند، اما گفته می‌شود که در مرحله نهایی هستند و فقط فناوری بازگشت به جو مانده که آن هم به نظر می‌رسد در آستانه حل شدن باشد.»

لی جائه میونگ که از ماه ژوئن مسئولیت خود را آغاز کرده، مواضع پیشین سلف سخت‌گیر خود را تغییر داده و متعهد به بهبود روابط با کره‌شمالی شده است.

او در سخنرانی خود در نیویورک گفت که «هدف باید متوقف کردن توسعه تسلیحات هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و صادرات آنها باشد.»

وی تأکید کرد که توقف تولید و توسعه بیشتر سلاح‌های هسته‌ای، «دستاورد‌های امنیتی بزرگی» به همراه خواهد داشت.

رئیس‌جمهور کره‌جنوبی برآورد کرد که همسایه شمالی سالانه مواد کافی برای تولید «حدود ۱۵ تا ۲۰ بمب هسته‌ای اضافی» تولید می‌کند.

به گفته وی، «اگر این روند مهار نشود، تعداد بمب‌های هسته‌ای هر سال بیشتر خواهد شد و موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای آنها پیشرفته‌تر خواهند شد.»

کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، امکان «غیرهسته‌ای شدن» را رد کرده و در سال‌های اخیر روابط نظامی خود با روسیه را تقویت کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی مرکزی کره (KCNA)، کیم این هفته گفته است که برای گفت‌و‌گو با واشنگتن باز است، اما تنها در صورتی که بتواند سلاح‌های هسته‌ای خود را حفظ کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه