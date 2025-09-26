دادستان شهرستان میناب از صدور صدور کیفرخواست برای ۱۶۶ نفر به اتهام قاچاق بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در بندرکلاهی خبر داد.

یاشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم طاهری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۶ نفر از متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی به اتهام قاچاق بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل خبر داد.

دادستان میناب در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: در نتیجه تکمیل تحقیقات قضایی در خصوص ۱۶۶ نفر از مالکان انبار‌هایی که مبادرت به انباشت میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق در بندرکلاهی کرده بودند، برای این افراد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

وی در ادامه افزود: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت ماه سال‌جاری، تعداد ۳۰۳ پرونده برای مالکان دپو‌های سوخت به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی، آلوده نمودن دریا و استفاده غیر مجاز از برق تشکیل شد.

دادستان میناب یادآور شد: بر این اساس پس از انجام و پایان تحقیقات قضایی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۶۶ نفر از متهمان صادر و پرونده آنها برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه ارسال شده است و در صورت محکومیت، مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در انتظار متهمین خواهد بود.

طاهری تصریح کرد: پیش از این نیز در خصوص ۲۰ نفر دیگر از متهمین کیفرخواست صادر شده است و انجام تحقیقات در خصوص سایر پرونده‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندر کلاهی از جمله ۳۰ باب ویلای لوکس متعلق به متهمان نیز بدلی از پرونده آنها تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده است.