به گفته یک فوق تخصص گوارش کودکان، روند شیوع چاقی در بین کودکان افزایشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - پژمان روحانی، فوق تخصص گوارش کودکان و دبیر علمی اولین کنگره علمی تغذیه بالینی کودکان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان در جهان دچار چاقی و اضافه‌وزن هستند. همچنین توجه به تغذیه بیماران بدحال، بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه و کودکان مبتلا به بیماری‌های قلبی، عفونی و گوارشی یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت است.

وی افزود: اکنون یکی از برنامه‌های ما آموزش کارشناسان تغذیه است تا بتوانند وضعیت تغذیه‌ای کودک را دقیق ارزیابی کنند، آسیب‌ها را بشناسند و از عوارض پس از بیماری در پی بستری جلوگیری کنند.

روحانی بیان کرد: دستورالعمل‌های تغذیه‌ای کارشناسان تغذیه از بدو تولد تا پایان ۱۷ سالگی برای همه کودکان بستری اعمال می‌شود چون هر بیمار رژیم خاص خودش را دارد.

وی ادامه داد: در سطح مراکز بهداشت، بعد از ویزیت اولیه، کودکان از طریق نظام ارجاع به متخصص معرفی می‌شوند. همچنین چاقی کودکان از جمله چالش های شایع است.

روحانی تصریح کرد: شیوع چاقی در بین کودکان ایران در مقایسه با دنیا روند رو به افزایشی دارد و حدود ۱۵ درصد از کودکان مبتلا به چاقی هستند.

وی ادامه داد: برخلاف گذشته، امروز بیشتر با مشکل اضافه‌وزن در کودکان مواجه هستیم. اکنون آمار دقیق و جامعی از وضعیت سوءتغذیه کودکان بستری در کشور نداریم، اما در صدد تهیه آن هستیم.