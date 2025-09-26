هواشناسی مازندران از ظهر فردا هشدار دریایی سطح زرد در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، اعلام کرد:با شمالی شدن جریان‌های جوی و عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو مازندرانی‌ها از ظهر شنبه ۵ مهر تا صبح سه شنبه ۸ مهر ماه شاهد وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) از سمت غرب و شمال غرب، بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه تا ۱.۳ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۰ متر) برآورد می‌شود.

غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری، احتمال غرق شدن شناور‌های صیادی، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، اختلال در تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلیاز جمله پیامد‌های این رویداد جوی است.

در این مدت شنا، قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری و صیادی ممنوع است و تردد شناور‌های بزرگ با مراقبت باید انجام شده و سایر فعالیت‌ها با رعایت جوانب احتیاط انجام گردد.

منبع:هواشناسی مازندران