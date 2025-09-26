باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، عبور یک موج ضعیف بارشی از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا موجب وقوع بارش‌های پراکنده، رعد و برق و وزش باد در مناطق مرتفع شمالی و شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد.

او همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی در همان تاریخ خبر داد و افزود: افزایش رطوبت از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا موجب کاهش دید افقی در مناطق جنوبی و ساحلی استان از جمله اهواز، آبادان، ماهشهر و هندیجان خواهد شد. این پدیده می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای و کاهش ایمنی رانندگان شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه رانندگان، ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج پدیده خودداری کنند و آخرین اطلاعات هواشناسی را از منابع رسمی پیگیری کنند.

منبع: روابط عمومی هواشناسی خوزستان