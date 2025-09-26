شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم یادواره شهدا در مسجد جامع روستای منیق را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با دفاع مقدس مراسم یادواره شهدای اقتدار و شهدای مینق در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم با حضورو سخنرانی امیر سرتیپ پوراسمعیلی فرمانده پدافند هوایی شهید نیک اندیش شهرستان تبریز؛ مهندس تاجری بخشدار بخش مرکزی هریس و جمعی از نیرو‌های نظامی و انتظامی و مردم ولایی روستای مینق در مسجد جامع این روستا حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

مراسم یادواره شهدا در روستای منیق به مناسبت هفته دفاع مقدس

 

