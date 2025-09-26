باشگاه خبرنگاران جوان - علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مسیر شمال به جنوب محور چالوس کرج و آزادراه تهران-شمال با نظر پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود و تردد از مسیر‌های جایگزین هراز، سوادکوه و رشت-قزوین امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیک در محور‌های استان گفت: در حال حاضر ترافیک محور چالوس مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پله‌زنگوله تا تونل البرز تا سیاه سنگین است.

این مقام مسئول ادامه داد: ترافیک محور هراز در هر دو مسیر تا نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده و محور سوادکوه محدوده درون شهری پل سفید نیز با ترافیک نیمه سنگین تا سنگین مواجه است و تردد در محور کیاسر به صورت روان در جریان است.

وی درباره وضعیت آب و هوایی محور‌های استان نیز بیان داشت: در حال حاضر هیچ گونه مداخلات جوی خاصی مشاهده یا گزارش نشده و شرایط جوی مساعد است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محور‌های مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این تردد‌ها در محور‌های اصلی و بقیه درون شهری است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.