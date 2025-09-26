باشگاه خبرنگاران جوان - طی روز‌های اخیر خبر ورود محموله‌های گوشت آلوده از مبدا مغولستان به کشور در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشت. ماجرا از آنجا آغاز شد که در مرز، چند محموله دامی به دلیل اینکه تاریخ مصرفشان گذشته بود، شناسایی و توقیف شدند.

داوود امان‌اللهی، رئیس دفتر قرنطینه و امور بین‌الملل سازمان دامپزشکی، در واکنش به این موضوع گفت: این ماجرا صرفاً شیطنت رسانه‌ای بود. این محموله‌ها در همان مرحله نخستین کنترل‌ها در مرز متوقف شدند و به هیچ عنوان وارد بازار مصرف نشدند. گوشت‌های وارداتی پیش از ورود به چرخه توزیع، تحت آزمایش‌های دقیق بهداشتی و دامپزشکی قرار می‌گیرند و نظارت‌ها به‌گونه‌ای است که امکان ورود محصول آلوده به سفره مردم وجود ندارد.

اما نکته مهم این است که سازمان دامپزشکی اعلام کرد: آنچه اهمیت دارد این است که گوشت و فراورده‌های دامی پیش از ورود به کشور چندین مرحله، از بررسی ویژگی‌های فیزیکی و تصویری گوشت تا تاریخ مصرف، ذبح اسلامی و... آن مورد بررسی و سپس آزمایش قرار می‌گیرد. اما این گوشت‌های وارداتی به دلیل اینکه چندین ماه از تاریخ مصرفشان گذشته بود حتی وارد فرایند آزمایش هم نشدند و در همان مراحل اولیه بررسی مرجوع شدند، بنابراین چطور ادعا می‌شود گوشت‌ها آلوده بوده و جریان‌سازی می‌کنند؟ روشنگری و جریان‌سازی همراه با داشتن اطلاعات دقیق و علم به موضوع اهمیت بالایی دارد.

داوود امان‌الهی - مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور - درباره خبرساز شدن گوشت‌های وارداتی آلوده از مبدا مغولستان به ایران گفت: این موضوع «شیطنت افراد سود جو» بود و محموله‌های توقیفی و آلوده نه‌تنها وارد بازار نشدند بلکه همان مرحله اولیه در مرز ضبط و با متخلفان برخورد خواهد شد.

امان‌الهی اظهار کرد: بخشی از این محموله‌ها به میزان ۵۵ تن بود که برای عراق در نظر گرفته شده بود، اما واردکننده سوءاستفاده کرده و آن را وارد ایران کرده بود. طبق وظیفه ذاتی سازمان دامپزشکی، در مرز‌ها تیم قرنطینه استانی مستقر است و هیچ محموله‌ای بدون ارزیابی اجازه ورود پیدا نمی‌کند. در این مورد نیز پس از بررسی مشخص شد بخشی از گوشت‌ها تاریخ گذشته بوده و بیش از یک سال از مصرفشان گذشته و همچنین بخشی دیگر هم برای کشور عراق تولید شده بود. به همین دلیل محموله‌ها ضبط و برخورد‌های لازم انجام شد.

وی افزود: کشتارگاه‌هایی که این محصولات در آنها تولید شده بود دیگر مورد تایید ما نیست و از آن کشتارگاه‌ها هیچگونه گوشتی برای ایران تولید نمی‌شود و از رجیستری سازمان دامپزشکی خارج شدند؛ بنابراین این محموله‌ها به هیچ‌وجه وارد بازار نشدند، چرا که هرگونه ورود به بازار نیازمند ترخیص دامپزشکی و گمرک است که در اینجا به این مرحله نرسید.

به گفته مدیر کل دفتر قرنطینه و امور بین‌الملل سازمان دامپزشکی، سه مرحله ارزیابی برای واردات وجود دارد: ابتدا بررسی گواهی حمل بهداشتی صادره توسط ناظر بهداشتی، سپس کنترل گواهی شرعی و در نهایت ارزیابی ظاهری محصول و اگر همه این مراحل بدون مشکل طی شود، نمونه‌برداری و آزمایش نیز صورت می‌گیرد، اما محموله اخیر حتی به مرحله آزمایش هم نرسید.

امان‌الهی در پایان گفت: هدف ما تامین و تضمین سلامت مواد غذایی با منشا دامی و گوشت‌های وارداتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و برخورد شدید با متخلفان است. در این راستا گزارش به دستگاه‌های نظارتی ارائه شده و ترخیص به هیچ وجه انجام نشد. سازمان دامپزشکی طبق سیاست‌های خود با چنین مواردی قاطعانه برخورد می‌کند.

منبع: ایسنا