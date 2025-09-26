۲ قلاده خرس قهوه‌ای که عصر دیروز در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم شده بودند، به دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:دو قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه که عصر روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم و به مرکز تیمار و نگهداری حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند، متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.

او افزود: با وجود انجام اقدامات دامپزشکی و مراقبت‌های فوری، آسیب‌های جدی ناشی از اصابت گلوله به ناحیه کمر در هر دو حیوان غیرقابل درمان بود و تلاش‌ها برای نجات آنها بی‌نتیجه ماند.»

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه اعلام کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدام غیرقانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

این اداره‌کل همچنین از جوامع محلی و شهروندان درخواست کرد با گزارش سریع موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، به‌ویژه خرس قهوه‌ای به‌عنوان یکی از گونه‌های در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی، نقش‌آفرینی کنند.

برچسب ها: خرس قهوه ای ، محیط زیست مازندران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
روحشان شاد .خبرها شده فقط خبرهای که مردم رو عصبانی کنه .حالا همه چیز خیلی گلو بلبله که حالا تو فکر حیوانات باشیم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
یعنی خاک دو عالم بر سر سازمان حفاظت محیط زیست با این حفاظت و محافظت و و مدیریت و نظارت و عملکرد مزخرف و افتضاحش!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خاک بر سر سازمان حفاظت محیط زیست با این حفاظت و مدیریت و عملکردش!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر محافظان محیط زیست بی عمل بی کفایت بی لیاقت بی مصرف!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
محافظان محیط زیست بی خاصیت بی لیاقت بی مصرف بی کفایت که معلوم نیست کدوم گوری هستن و چه غلطی میکنن باید تلف و سقط بشن!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ای کاش محافظان محیط زیست بی کفایت بی لیاقت بی خاصیت بی مصرف سقط می شدند!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
این محافظان محیط زیست دقیقاً کدوم گوری هستن؟؟؟!!!
چه غلطی میکنن؟؟؟!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۱
پاسخ دادن
