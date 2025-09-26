\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0632\u06cc\u0627\u062f \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u0627\u0645\u067e\u060c \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n\u00a0\n