باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) ۵ تا ۱۳ مهر در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت‌شده به این اردو که باید ساعت ۱۵ شنبه ۵ مهرماه در محل تمرین‌ها حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی‌پور (خوزستان)، حسن میرآقایی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباسپور (مازندران)، محمد عشیری (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی (قم)، مهدی محسن‌نژاد (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد (خوزستان)، ایوالفضل امین‌شرعی (تهران)، ابوالفضل زارع (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان)، امیرمهدی سعیدی‌نوا (قم)، احمدرضا محمدیان (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (قم)، ابوالفضل عسکری (گلستان)

۸۲: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمد ناقوسی (خوزستان)، علی اسکو (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی (تهران)، محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان)، امیررضا اکبری (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران)، مهدی حسین‌پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین‌زاده، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، روح الله میکائیلی، پرویز زیدوند