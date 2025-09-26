اردوی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان از پنجم مهر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) ۵ تا ۱۳ مهر در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت‌شده به این اردو که باید ساعت ۱۵ شنبه ۵ مهرماه در محل تمرین‌ها حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی‌پور (خوزستان)، حسن میرآقایی (تهران)
۶۰ کیلوگرم: سجاد عباسپور (مازندران)، محمد عشیری (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی (قم)، مهدی محسن‌نژاد (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد (خوزستان)، ایوالفضل امین‌شرعی (تهران)، ابوالفضل زارع (مازندران)
۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان)، امیرمهدی سعیدی‌نوا (قم)، احمدرضا محمدیان (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (قم)، ابوالفضل عسکری (گلستان)
۸۲: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمد ناقوسی (خوزستان)، علی اسکو (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی (تهران)، محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان)، امیررضا اکبری (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران)، مهدی حسین‌پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین‌زاده، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، روح الله میکائیلی، پرویز زیدوند

