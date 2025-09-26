باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج از رئیس جمهور به واسطه بیان دیدگاه و خواسته‌های ملت ایران و نظام اسلامی و صلح‌دوستی و نوع‌دوستی مردم کشورمان تقدیر کرد.

وی افزود: دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، به خوبی کرامت، عزت و صلح‌دوستی مردم ایران را برای جهانیان تبیین کرد.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه دین اسلام همواره بر کسب علم و دانش تاکید داشته است، ادامه داد: کشور باید از هر لحاظ قدرت داشته باشد وگرنه دشمن پیشی گرفته و طمع سرزمین‌مان را می‌کند.

ماموستا رستمی یادآور شد: ایران همواره به دنبال صلح و دوستی بین اقوام و ملت‌ها بوده و هیچگاه شروع کننده جنگ نبوده است، اما در مقابل تجاوز می‌ایستد و تسلیم بیگانه نمی‌شود.

وی اشاره‌ای هم به دوران دفاع مقدس داشت و گفت: دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته، جنگی نابرابر را به راه انداخت، اما مردم ایران با کمترین امکانات نظامی و با ایمان و وحدت، در برابر دشمن ایستادند و پیروز میدان شدند.

امام جمعه سنندج از مسئولان خواست قدر مردم را بدانند و بر لزوم رفع مشکلات معیشتی، بیکاری، مسکن و حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

سردار جمشید رضایی روز جمعه پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت مردم کردستان در تاریخ معاصر مبارزانی بزرگ پرورش داده و شهدای ارزشمندی همچون ماموستا برهان عالی تقدیم انقلاب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تحولات بنیادینی در ایران و جهان ایجاد کرد، افزود هر نظامی که متکی بر مردم باشد ماندگار خواهد بود و انقلاب اسلامی نیز بر همین اساس تا امروز پایدار مانده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به نقش مردم در جنگ تحمیلی گفت دشمنان پس از ناکامی در برابر استقلال ایران، صدام را مسلح کردند تا انقلاب را متوقف کنند اما مردم با فرمان امام(ره) به جبهه‌ها شتافتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به اشغال درآید.

رضایی ادامه داد ملت ایران با تقدیم ۲۲۰ هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز سربلند از میدان جنگ خارج شد و توطئه‌های بعدی دشمن از جمله فتنه‌های سال‌های ۸۸ و ۱۴۰۱ نیز به نتیجه نرسید.

وی همچنین به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت دشمن تنها ۱۲ ساعت پس از حمله، با پاسخ موشکی و کوبنده نیروهای مسلح ایران مواجه شد و همین قدرت نظامی سبب شد رژیم صهیونیستی پس از ۱۲ روز ناچار به پذیرش آتش‌بس شود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان از برگزاری اجلاسیه ۵۶۶ زن شهیده در آینده نزدیک و دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید دفاع مقدس استان کردستان در سال آینده خبر داد و هدف این برنامه‌ها را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان عنوان کرد.