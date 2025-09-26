باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بهرامی،مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۰۳:۰۴ امروز ۴ مهر ماه، خبری مبنی بر تصادف خودروهای ساینا و تریلی با ۶ حادثهدیده در کیلومتر ۷ محور سلفچگان به اراک (رو به روی امامزاده جعفر (ع))، از طریق عوامل اورژانس، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC استان اعلام شد.
وی ادامه داد: نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات سلفچگان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و به رهاسازی فرد مصدوم و تثبیت صحنه حادثه پرداختند.
بهرامی افزود: ۵ مصدوم توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و این عملیات در ساعت ۰۳:۳۵ به پایان رسید.
منبع:جمعیت هلال احمر قم