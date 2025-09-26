مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در بازدید از مزارع محصولات علوفه‌ای اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۹ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ قنبر نارویی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در بازدید از مزارع محصولات علوفه‌ای اظهار داشت: با زیر کشت رفتن این محصولات علوفه‌ای در این شهرستان، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۹ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به سطح زیرکشت محصولات علوفه‌ای افزود: در سال جاری ۷۱۰ هکتار از اراضی دلگان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته که انتظار می‌رودبیش ۱۲ هزار تن محصول از آن برداشت شود. همچنین سطح زیرکشت سورگوم علوفه‌ای در شهرستان یک‌هزار و ۸۱۸ هکتار است و بر اساس برآورد‌های کارشناسی، میزان برداشت آن به بیش از ۳۶ هزار  تن خواهد رسید.

نارویی بیان کرد: محصولات علوفه‌ای به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی بخش دامپروری، نقش مهمی در تأمین خوراک دام‌های منطقه ایفا می‌کنند و تولید مناسب این محصولات می‌تواند به کاهش هزینه‌های دامداران و افزایش بهره‌وری کمک شایانی کند.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان خاطرنشان کرد: حمایت‌های دولت در زمینه تأمین نهاده‌های کشاورزی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، بهره‌گیری از بذر‌های اصلاح‌شده و ارائه آموزش‌های فنی به کشاورزان، از جمله عواملی است که زمینه افزایش تولید علوفه‌ای در دلگان را فراهم کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: جهاد کشاورزی شهرستان دلگان با همکاری کشاورزان پرتلاش منطقه، برنامه‌ریزی کرده است تا با تداوم کشت اصولی و بهره‌وری بیشتر از منابع آب و خاک، جایگاه شهرستان در تولید محصولات علوفه‌ای استان بیش از پیش ارتقا یابد.

 

منبع  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

