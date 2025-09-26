باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه اعلام کرد که با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مورد برقراری آتش‌بس در نوار غزه و به دنبال آن، صلح دائمی، به تفاهم رسیده است.

اردوغان دیروز در واشنگتن با ترامپ دیدار کرد و ترامپ مدعی شد که اسرائیل و حماس به «نوعی توافق» نزدیک شده‌اند.

اردوغان از «فضایی صمیمی، سازنده و ثمربخش» در جریان دیدار خود تمجید کرد و تأکید نمود که از دیدگاه ترامپ برای صلح جهانی حمایت می‌کند. وی همچنین اظهار داشت که ترکیه و آمریکا از «پتانسیل تجاری آشکاری» برخوردارند و دو طرف افزایش حجم تجارت دوجانبه سالانه به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار را متصور شده‌اند.

او خاطرنشان کرد که اراده سیاسی برای دستیابی به این هدف وجود دارد.

منبع: رویترز