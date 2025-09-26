اردوغان اعلام کرد با ترامپ در مورد چگونگی دستیابی به آتش‌بس و صلح پایدار در غزه و فلسطین به تفاهم رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه اعلام کرد که با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مورد برقراری آتش‌بس در نوار غزه و به دنبال آن، صلح دائمی، به تفاهم رسیده است. 

اردوغان دیروز در واشنگتن با ترامپ دیدار کرد و ترامپ مدعی شد که اسرائیل و حماس به «نوعی توافق» نزدیک شده‌اند.

اردوغان از «فضایی صمیمی، سازنده و ثمربخش» در جریان دیدار خود تمجید کرد و تأکید نمود که از دیدگاه ترامپ برای صلح جهانی حمایت می‌کند. وی همچنین اظهار داشت که ترکیه و آمریکا از «پتانسیل تجاری آشکاری» برخوردارند و دو طرف افزایش حجم تجارت دوجانبه سالانه به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار را متصور شده‌اند.

او خاطرنشان کرد که اراده سیاسی برای دستیابی به این هدف وجود دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ غزه ، رئیس جمهور ترکیه ، دولت ترامپ
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
دادگاهی شدن مدیر سابق اف‌بی‌آی در اوج تشدید کمپین تلافی‌جویانه ترامپ
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
حتما اردوغان موافقت کرده
خب .غزه واسه تو ..ترامپ
و بخشی از سوریه برای من ...اردوغان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خر دوغان
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ترامپ اردوان خر کرده
۲
۵
پاسخ دادن
