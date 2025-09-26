باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز با اشاره به مشکلات موجود در بازار و نوسانات قیمتی اظهار کرد وگفت: نظارت کافی بر بازار انجام نمی‌شود، نوسانات قیمتی که طی روز‌های اخیر به طور ناگهانی رخ داده، نشان می‌دهد که نظارت به آن صورت که باید، انجام نمی‌گیرد. ما کشور اسلامی هستیم که مورد هجمه استکبار جهانی قرار گرفته‌ایم، بنابراین دولت باید نظارت جدی‌تری بر بازار داشته باشد تا مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد از شرایط معیشتی رنج نبرند.

وی در ادامه به سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور در مجمع سازمان ملل اشاره و آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع بین‌المللی بسیار خوب و مؤثر بود و به خوبی از حقوق مردم ایران دفاع کرد.

حجت‌الاسلام مطهری‌اصل همچنین به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر عزیزمان فرموده‌اند که غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داشت و مذاکره با آمریکا صورت نخواهد گرفت. ملت ایران ۴۸ سال است که در مقابل تمامی فشار‌ها و تحریم‌ها ایستاده است و آمریکا باید بداند که ما هیچ‌گاه به مذاکره با آن رژیم فاسد راضی نخواهیم شد، مگر اینکه رژیم صهیونیستی برای همیشه از روی زمین برداشته شود.

امام جمعه تبریز به حمایت مردم ایران از مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: کمک به مردم غزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تاکنون مردم تبریز بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به مردم غزه کمک کرده‌اند. این کمک‌ها شامل ۲۴۸ گرم طلا و چندین قطعه سکه پارسیان و دلار دینار بوده است.

وی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از مردم خواست تا در برنامه‌هایی که به همین مناسبت برگزار می‌شود، مشارکت فعال داشته باشند.

وی گفت: مردم عزیز تبریز باید در برنامه‌های این هفته، به ویژه مراسمی که در سنگ‌فرش مصلی برگزار می‌شود، حضور پیدا کنند و یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس را گرامی بدارند.

حجت‌الاسلام مطهری‌اصل همچنین درخصوص روز صنعت و معدن، از دولت خواست تا از صنعتگران حمایت کرده و برای توسعه استان تلاش بیشتری انجام دهد.

وی افزود: در حوزه توسعه استان، مسئولینی که در ادارات و بانک‌ها کم‌لطفی می‌کنند و سرمایه‌های کشور را به خارج منتقل می‌کنند، باید تحت نظارت قرار گیرند.

مطهری‌اصل همچنین به موضوع مصرف انرژی پرداخت و از مردم خواست که در شرایط کنونی کشور، با وجود چالش‌های متعدد، حتی در فصل زمستان نیز به صرفه‌جویی در مصرف انرژی توجه داشته باشند.

وی با تأکید بر ناترازی انرژی در کشور، گفت: با وجود مشکلاتی که در تأمین انرژی داریم، باید در مصرف آن صرفه‌جویی کنیم.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: هیچ مؤمنی وجود ندارد که به نماز جمعه بیاید و در دیگر مسائل زندگی خود نظم و انضباط نداشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت تقوا و اخلاق در زندگی روزمره، گفت: تقوا یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های انسانی است، مردم در تمامی جنبه‌های زندگی خود، از جمله در رعایت اخلاق، حجاب و راستگویی، تقوا را سرلوحه قرار دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل در پایان خطبه‌ها، روز سرباز را تبریک گفت و از تلاش‌ها و فداکاری‌های سربازان کشور قدردانی کرد.